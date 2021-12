Cecilia Rodriguez: lato B da paura incorniciato alla perfezione!

Cecilia Rodriguez, il lato B da paura incorniciato alla perfezione nella foto: lo scatto dell’argentina infiamma i social.

Cecilia non si ferma più. La sorella più piccola di Belen (che sta vivendo una tremenda crisi con Antonino Spinalbese, a pochi mesi dalla nascita di Luna Marì) pare vivere un momento felicissimo; la sua carriera da modella prosegue e la relazione con Ignazio Moser va a gonfie vele.

In attesa di tornare di nuovo in tv, dopo l’esperienza più che positiva al Grande Fratello Vip, Chechu pare si stia proprio godendo queste vacanze natalizie, trascorrendo piacevoli momenti di relax.

Nonostante questo, non smette di alzare la temperatura mostrando una sensualità da far invidia alla sorella; il nuovo scatto da urlo presenta il suo lato B incorniciato.

Cecilia Rodriguez, lato B da paura incorniciato durante le vacanze

Che la più piccola delle Rodriguez abbia un corpo scolpito non è certo una novità; spessissimo, tramite scatti, possiamo ammirare il suo fisico statuario, tanto che in passato ha realizzato diverse foto per calendari sensuali.

I suoi lineamenti latini e le sue curve mozzafiato, da qualunque prospettiva la si guardi, hanno rapito in poco tempo tantissimi fan, facendo entrare Cecilia nell’Olimpo delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Anche in pieno inverno, Chechu può alzare la temperatura del web tramite la sua sensualità; a quanto pare, ha deciso di trascorrere queste vacanze natalizie tra la neve, in montagna, e non ha perso l’occasione per farsi immortalare davanti ad uno paesaggio mozzafiato.

Circondata da monti, baite e tantissima neve, la showgirl argentina si mostra intenta ad ammirare il panorama, con un maglioncino nero e dei pantaloni attillati di pelle; il suo lato B scolpito è messo in primo piano nella foto, tanto che il paesaggio circostante pare essere oscurato.

Sono tantissimi i mi piace alla foto, così come i commenti di tutti i fan della Rodriguez; addirittura, c’è chi ancora la mette sopra in termini di bellezza rispetto alla sorella Belen. “Sempre detto che sei la più bella della famiglia !!!” scrive un fan, mentre un’altra sottolinea quanto “Chechunita” sia bella, augurandole una buona serata col suo amore.

Mentre si gode le sue vacanze con Moser, Cecilia è capace di accendere i bollenti spiriti anche circondata dalla neve; la sorella Belen si trova nel bel mezzo di una crisi coniugale, e lei sembra averle ormai da un po’ di mesi rubato completamente la scena.