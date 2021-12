Una sfida difficile quella di scovare il volto di un uomo mimetizzato nella figura di un lupo. Tu riesci a vederlo dentro l’immagine?

Un’illusione ottica pensata per i bambini sta risultando difficile da decifrare anche per gli adulti. Voi riuscite a vedere il volto mimetizzato di un uomo nell’immagine del lupo?

L’immagine risale agli anni ’80 e porta con sé una sfida difficile che sta facendo discutere moltissimi utenti sul web, che hanno evidenziato di non essere riusciti nell’impresa.

L’illusione testa la pazienza e la capacità di osservazione delle persone. Gira voce che l’osservazione dell’immagine abbia causato forti mal di testa. Bando alle ciance… occorre provare!

Piccolo suggerimento: guardare da vicino la zona tra il muso e l’orecchio del lupo in senso diagonale. Per chi non ci riesce di seguito la soluzione.

Soluzione al test: vedi il volto nel lupo?

I rompicapo, i quiz e i test sono particolarmente diffusi su internet. Interessanti e stimolanti possono mettere alla prova le proprie abilità cognitive ed intellettive.

Per questo test risultano poche le persone che sono state in grado di risolvere l’immagine. Si tratta alla fine di indovinelli che non hanno alcuna valenza scientifica e rappresentano un passatempo alternativo.

La parte cerchiata in rosso mostra la soluzione. Il volto di un uomo con la barba si trova sulla mandibola del lupo. Non disperate se non siete riusciti a risolvere il mistero. Avrete altre occasioni.

Per divertiti ulteriormente e magari sentirvi meglio, se altri non dovessero scovare la soluzione, proponete questo test ad amici e parenti. Osservate cosa succede e fatevi due risate tutti insieme.