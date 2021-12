Fai questo divertente test e scopri se anche tu sei super fisionomista. Meno dell’1% riesce a ricordare davvero i volti

Quanto è difficile ricordare il giorno dopo la faccia di una persona che hai appena conosciuto? Se per te non lo è potresti essere una di quelle persone che possiede la grande abilità di non dimenticare mai un volto visto solo un paio di volte.

Se anche tu sei un super fisionomista o sei solo curioso di sapere se appartieni a questa vera e propria élite, allora svolgi questo divertente test. Scoprirai se fai parte di quell’1% di super fisionomisti che ci sono nel mondo.

Ecco il test che ti dice se anche tu sei un super fisionomista

Quante volte avete ascoltato quel vostro amico, o quella vostra amica, che garantisce di ricordare i volti di tutte le persone che ha visto, anche solo una volta o due? Molto probabilmente vi prendeva in giro o sovrastimava le sue capacità. In realtà esiste qualcuno capace di tutto ciò: il fisionomista.

Ma cosa vuol dire essere fisionomisti? Secondo quanto è riportato sulla Treccani, il fisionomista è quella persona “dotata di notevole attitudine nel riconoscere e nel giudicare le fisionomie”. Nello specifico, si tratta di chi ha particolari abilità utili a riconoscere una persona in base al suo viso.

Secondo alcuni esperti, la tendenza degli esseri umani è quella di dimenticare velocemente e facilmente i volti delle persone. Solo l’1% della popolazione mondiale, invece, è composta da super fisionomisti che riuscirebbero a riconoscere chiunque.

Secondo Josh Davis, docente di psicologia all’Università di Greenwich, i super fisionomisti riescono a ricordare un volto anche molti anni dopo averlo visto. La loro particolare capacità si manifesta anche nel caso abbiano visto un volto solo per pochi secondi.

Se anche voi avete la percezione di possedere queste abilità, o siete semplicemente curiosi di scoprire se siete dei super fisionomisti, fate questo test. La prova è stata ideata dallo stesso professor Davis: dovete guardare e studiare in 8 secondi la foto di un viso, successivamente dovrete riconoscere lo stesso volto in un gruppo di otto persone diverse.

Pensate di poterci riuscire? Ecco dove potete fare il test e mettervi alla prova. Scoprite anche voi se siete un super fisionomista e appartenete a quell’1% di fortunati.