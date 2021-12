Soffri di insonnia? Questo è il test che fa per te! Individua a quale dei cinque profili appartieni e scopri che tipo di insonnia hai!

Cinque diversi tipi di insonnia per cinque diversi tipi di personalità: questo è ciò che è stato scoperto da un recente studio dell’Istituto Olandese per le Neuroscienze di Amsterdam che è riuscito a catalogare 5 tipi diversi di insonnia a partire dalla diversa personalità di chi ne soffre. E tu di che tipo ne sei affetto? Prova a scoprirlo!

La perdita del sonno è un problema tanto diffuso quanto fastidioso. Si stima che tantissime persone nel mondo ne soffrano, circa il 10% della popolazione, e che questo influisca negativamente sul loro rendimento nel corso della giornata.

Solitamente il trattamento si concentra sull’individuarne le cause fisiche per poter intervenire su di esse ed eliminare il problema ma un recente studio condotto dall’Istituto Olandese per le Neuroscienze di Amsterdam ha dimostrato che potrebbe esserci una correlazione tra certi tipi di insonnia e alcuni tratti della personalità analizzando 26 caratteristiche psicologiche in oltre 2300 persone con insonnia e 2000 sane.

Grazie ai dati raccolti, in futuro per trattare i disturbi del sonno potrebbero essere presi in esame i tratti caratteriali e le emozioni di chi ha problemi a dormire invece che solamente i problemi fisici.

Insonnia, le 5 categorie

I sottogruppi di tipi di insonnia individuati dai ricercatori sono stati 5, vediamo insieme le principali caratteristiche. Prova a individuare a che tipo di categoria di persone appartieni: potresti trovare il tipo di problema di cui soffri!

L’insonnia di tipo 1 è quella legata al maggior apporto di sofferenza: le persone in questo gruppo infatti presentavano un alto livello di malessere, cioè molte emozioni negative come ansia e preoccupazione unitamente a bassi livelli di felicità.

Le persone con insonnia di tipo 2 nello studio presentavano livelli moderati di sofferenza, mantenendo però nella norma i livelli di felicità correlati ad emozioni piacevoli.

L'insonnia di tipo 3 invece presenta livelli moderati di sofferenza uniti però, a differenza del tipo 2, a bassi livelli di felicità ed emozioni piacevoli.

L'insonnia di tipo 4 è caratterizzata da livelli di sofferenza che restano bassi ma le persone affette da questo tipo di perdita del sonno lo hanno sperimentato di lunga durata e a seguito di un evento traumatico nella loro vita.

Il tipo 5 è invece il più lieve: le persone affette da questo sottogruppo di insonnia hanno bassi livelli di sofferenza e la perdita del sonno non è stata associata a nessun evento particolarmente stressante o traumatico della loro vita.

In base al tipo di insonnia i ricercatori hanno provato a somministrare terapie diverse, ottenendo effettivamente risposte diverse dai vari sottogruppi. Per esempio alle persone dei sottotipi 2 e 4 è stata somministrato un tranquillante, la Benzodiazepina, ed è stato registrato un netto miglioramento. Benefici che, però, non si sono visti per le categorie di persone che presentavano un’insonnia di tipo 3. Per le persone del sottotipo 2 invece ha funzionato bene la terapia comportamentale cognitiva, una terapia del linguaggio, che non è stata efficace invece per le persone con perdita del sonno del tipo 4.

I dati raccolti dimostrano perciò che non c’è un solo tipo di disturbo del sonno e di conseguenza un solo tipo di trattamento per risolverne la sintomatologia. Se i dati saranno confermati, quindi, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui questi problemi vengono affrontati e trattati. E tu in che sottotipo ti sei riconosciuto? Prova a condividere questo test con gli amici!

