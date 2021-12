Proviamo a fare insieme questo rompicapo logico: osserva l’immagine, quale tazzina viene raggiunta dal caffè prima delle altre?

Quanto siete bravi nei rompicapi? Ridimensionate la vostra autostima al riguardo perché il rompicapo che stiamo per proporvi è impossibile da risolvere. Su internet ormai spopolano rompicapi ed indovinelli da svolgere online e l’aspetto più divertente risiede proprio nel mettere alla prova la nostra mente. Più il nostro cervello si abitua a ragionare su questi giochi di intelligenza, più il nostro istinto si acutizza diventando sempre più veloce nella ricerca della soluzione. Tuttavia, il rompicapo proposto, è molto più difficile di quanto si possa pensare: osservate attentamente l’immagine, quale tazzina si riempie per prima? La risposta al quesito vi lascerà senza parole!

Rompicapo – Soluzione

Prima di tutto, proviamo a fare una selezione tra le sette tazzine: se osservate attentamente l’immagine, la soluzione apparirà chiara, perché un dettaglio inconfondibile vi condurrà direttamente alla fine del rompicapo e alla risposta finale. Focalizzatevi non solo sul tragitto, ma anche sui condotti in se. Non vi sembra che alcuni di questi siano chiusi? E se il condotto è chiuso, come può il caffè raggiungere la tazzina? Una volta chiarito questo concetto, la soluzione diventerà evidente. Avete capito quale tazzina si riempie per prima? Ecco la soluzione!

Ebbene sì, tutti i condotti sono chiusi. L’unica tazzina che non ha neanche il condotto è la numero 2. Il caffè finirà direttamente al suo interno perché non si presentano ostacoli nel momento in cui lo si versa. Avevate capito l’inganno del rompicapo? Non era assolutamente facile trovare la soluzione in questo caso, questo perché molti tendono a focalizzarsi sui tragitti dei condotti. Ecco che si finisce a sprecare un sacco di tempo dietro un aspetto che risulta assolutamente inutile per la risoluzione effettiva del rompicapo.