NCIS Hawai’i arriva su Rai 2 dopo la fine di NCIS New Orleans: ecco le anticipazioni per la nuova serie statunitense di genere poliziesco.

Continua la programmazione a tema NCIS sulla seconda rete Rai. Dopo la fine di NCIS New Orleans infatti, è prontissimo a fare il suo esordio su Rai 2 il terzo spin-off della serie NCIS, nonché quarta serie dell’omonimo franchise: NCIS Hawai’i.

La serie poliziesca creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack è pronta dunque a fare il suo esordio assoluto nel nostro paese, dopo che negli USA è stata trasmessa a partire dallo scorso 20 settembre. Ma quando arriva su Rai 2 e, soprattutto, di cosa parla questo nuovo spin-off? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

NCIS Hawai’i arriva su Rai 2, ecco le anticipazioni

Come sappiamo, il secondo spin-off del più famoso NCIS – Unità Anticrimine si è concluso con la settima stagione, concludendo le trame e dando finalmente il lieto fine al protagonista.

Nonostante questo, quando finisce una serie c’è sempre molta tristezza, anche se potrebbe durare ben poco; questo terzo spin-off si candida infatti a risollevare il morale degli spettatori, proponendo nuove trame.

La Rai possiede infatti i diritti del franchise NCIS e proporrà dunque al pubblico italiano anche il nuovo Hawai’i; la serie, composta da dieci episodi, farà il suo esordio su Rai 2 a breve, ovvero nei primi mesi del 2022.

Per quanto riguarda la trama, le vicende vedranno al centro della scena le indagini del team di agenti del Naval Criminal Investigative Service, operativo presso la sede di Pearl Harbor. Protagonista assoluta della serie CBS l’agente speciale Jane Tennant, la prima donna responsabile dell’NCIS: Hawai’i; ne vedremo sicuramente delle belle, con tanta azione e dramma, tratti distintivi del franchise.

Particolare curiosità la suscita proprio il personaggio di Jane, che porterà in scena tematiche inedite; la protagonista, insieme alla sua squadra, dovrà cercare di coniugare gli impegni di una vita da madre single con le responsabilità derivate dal suo prestigioso incarico lavorativo.

La squadra del servizio investigativo criminale navale si troverà di fronte a crimini ad alto rischio, in cui è coinvolto il personale militare; come gestirà Jane tutto questo?

Nel cast della serie, tra i personaggi principali, troviamo Vanessa Minnillo, che vestirà appunto i panni di Jane; al suo fianco Alex Tarrant come Kai Holman, un nuovo agente della squadra di recente tornato a casa per curare il padre, così come Noah Mills nei panni di Jesse Boone, secondo in comando di Tennant ed ex detective della omicidi a Washington.

Completano il cast Yasmine Al-Bustami (Lucy Tara, agente sul campo dell’NCIS), Jason Antoon (Ernie Malik, specialista di intelligence informatica), Tori Anderson (Kate Whistler, agente speciale della DIA) e Kian Talan (Alex Tennant, figlio di Jane).