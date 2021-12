Test visivo: Ecco quali sono i segreti che nascondi a tutti

Vediamo insieme questo rapido e veloce test che ti permette di rivelare alcuni tuoi segreti nascosti in base a cosa scegli.

Come sappiamo i test sono un modo facile e veloce di passare il tempo e ci permette di staccare la spina per qualche minuto.

Ma vediamo come in questo caso scegliendo un’immagine tra quelle proposte ad inizio articolo che cosa nascondete a tutti.

In questo test che si chiama del bosco, dobbiamo immaginare di essere in questo punto e fare una passeggiata e vedere come ci comportiamo con i vari elementi presenti in natura.

Il test del bosco: lascia tutti senza parole

E’ consigliabile, quindi munirci di carta e penne e scrivere le risposte, oppure possiamo fare una sorta di test con qualcuno e poi confrontarci.

Iniziamo con le prime domande:com’era il percorso? La strada vedete è dritta? Siete andati da soli oppure in compagnia? In caso chi era accanto a te?

Avete per caso incontrato qualche animale? Il sentiero all’improvviso si è aperto, ed hai visto la tua casa dei sogni, com’è?

Una volta entrati in casa vedi subito una grande stanza con un tavolo, ma com’è? Com’è sopra?

Uscendo dalla porta che c’è sul retro, c’è una tazza per terra, di che materiale è fatta? Com’è esteticamente?

Una volta superata la casa c’è uno specchio d’acqua, riesci a superarlo oppure no? Quando sei arrivato alla fine della strada ti volti indietro, oppure no?

Iniziamo con le risposte alle domande, il percorso iniziale indica il modo in cuoi vedi tutto quello che ti circonda, se per te gli alberi hanno una formata ordinata ed il sentiero si vede senza problemi, stai facendo quello che più ti piace.

Se la strada che stai percorrendo la stai facendo da sola o solo è perchè in questo momento nessuno fa per te come fedele accompagnatore.

Sulla tua strada hai trovato un animale è perchè nella tua vita in questo momento ci sono dei problemi, e come ti comporti con lui indica come stai risolvendo i tuoi problemi.

L’animale ti ha attaccato? Questo indica che in questo momento stai cercando di solvere i tuoi problemi interiori, se invece lo hai ignorato è perchè al momento stai decidendo di non affrontare gli ostacoli che ci sono