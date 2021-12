Oroscopo 2022, ecco i segni più fortunati dello zodiaco: cosa ha in serbo per te il nuovo anno per quanto riguarda la buona sorte?

Passato il Natale, si avvicina a grandi passi il Capodanno, quando tutti saluteranno il vecchio anno per accogliere speranzosi quello nuovo, il 2022; la speranza generale è che possa presto finire l’emergenza Coronavirus, ritornando finalmente alla tanta agognata normalità.

In vista di questo nuovo anno, in molti cominciano già a consultare l’oroscopo, alla ricerca di buone notizie per quanto riguarda il loro segno; quali saranno quelli più fortunati nel 2022 secondo le stelle?

Oroscopo 2022, i segni più fortunati dello zodiaco

Principalmente basata sui transiti di Giove, un pianeta per eccellenza sia del benessere fisico che di quello economico, la nuova classifica evidenzia quali saranno i segni più fortunati del prossimo anno secondo le stelle.

12. Vergine

La Vergine dovrebbe fare attenzione a ciò che suggeriscono le stelle; nei prossimi dodici mesi, è bene che i nati sotto questo segno non si lascino trasportare da facili entusiasmi, ma usare la loro classica razionalità prima di prendere qualsiasi decisione.

11. Bilancia

La Bilancia sentirà la sfortuna sulla propria pelle soprattutto nei mesi estivi, da maggio e fino ad ottobre; tutto potrebbe sembrare più semplice, ma la Bilancia avrà l’impressione di essere perseguitato dalla sfiga.

Dalle piccole cose quotidiane a spese importanti impreviste, il segno potrebbe spesso cadere nella sfortuna; per questo 2022 è meglio non rischiare troppo e scegliere sempre la strada che dà maggiori certezze.

10. Sagittario

Il Sagittario si confronterà per tutto l’anno con un dubbio esistenziale e quindi è meglio non forzare troppo le cose, rallentando e ponderando bene ogni singola mossa, senza azzardare.

9. Gemelli

Nel 2022 pronto ad arrivare i Gemelli dovranno soffermarsi a riflettere bene su cosa si sta costruendo; sarà necessario avere certezza per non incorrere in soprese ed evitare ogni tipo di azzardo, specie perché il risultato potrebbe provocare una delusione tremenda.

8. Scorpione

Per questo segno anche il 2022 non sarà di certo facile e rilassante, anche se ci sono dei piccoli miglioramenti rispetto allo scorso anno; la situazione migliorerà decisamente però solo nel 2023, quindi bisogna ancora resistere.

7. Leone

Il Leone continuerà anche nel 2022 ad avere Saturno contro; nonostante questo, riuscirà a prendere decisioni veramente sentite senza aver bisogno di ulteriori rassicurazioni e seguendo implicitamente le indicazioni del pianeta.

6. Toro

Per il Toro nel 2022 la fortuna consisterà esclusivamente nel cambiamento; meglio farsi trovare pronti ed accogliere in maniera positiva le sorprese, specie la fortuna inattesa.

5. Capricorno

Buone notizie per il Capricorno, fortunato per la gran parte del prossimo 2022; i nati sotto questi segno sentiranno di meritarsi il favore delle stelle, godendosi fino in fondo questa fortuna e la vita in generale.

4. Acquario

Nonostante il grande favore di Giove dello scorso anno, anche questo 2022 sarà molto fortunato per gli Acquario; fondamentali i mesi estitive, quando le varie svolte (sia positive che negative) potranno portare ulteriori certezze. La strada verso il successo sembra veramente essere spianata.

3. Ariete

Grande fortuna per l’Ariete nel 2022; sarà un anno che offrirà tantissime occasioni, da prendere al volo senza indugiare in pensieri troppo complicati; l’impulsività potrebbe essere, in questo caso, più che ripagata.

Leggi anche –> Bonus tv: rinnovato per il 2022 e decoder gratis per gli over 70? Ecco la verità

2. Pesci

Secondo in classifica e tra i segni più fortunati del 2022, i Pesci sentiranno di essere “eletti” dalle stelle, delle volte molto più di quanto in realtà lo siano; con un sano ottimismo, i nati sotto questo segno sono pronti a godersi la vita con leggerezza e felicità, che si abbia un riscontro concreto o meno.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Gianni Sperti contro la dama, ecco cosa succede

1. Cancro

Nessuna lamentela all’orizzonte per i nati sotto il segno del Cancro, i più fortunato del 2022 dello zodiaco; tutti i pianeti sono disposti ad aiutare il segno, basta solamente impegnarsi in questa direzione.