Chiara Nasti: la gonna cortissima fa sognare i follower

Chiara Nasti sensazionale, la gonna cortissima fa sognare i follower: l’influencer alza la temperatura anche durante il Natale.

La Nasti continua a mostrare tutta la sua sensualità su Instagram, alzando notevolmente la temperatura. Influencer 23enne napoletana tra le più seguite di Instagram con quasi 2 milioni di follower, la Nasti si è fatta notare ancora di più partecipando ad un reality show noto come L’Isola dei Famosi; la sua bellezza non passa mai inosservata, tanto che quando posta qualcosa riesce sempre ad incantare tutti.

Dotata di una bellezza sorprendente e di un corpo mozzafiato, la Nasti dopo aver aspettato Babbo Natale ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi follower mostrando il suo outfit natalizio; atmosfera immediatamente bollente per la napoletana.

Chiara Nasti sensazionale, la gonna è cortissima: l’influencer come un sogno di Natale

Questa estate la Nasti ha sfoggiato un corpo scolpito in bikini, mettendo in mostra tutte le sue curve; ben lontani da caldo e mare, Chiara non ha smesso di mostrare tutta la sua sensualità.

Anche durante la giornata di Natale, la Nasti ha voluto condividere il suo elegante e provocante outfit, che pare dare giustizia alla silhouette dell’influencer; il nuovo scatto postato sul suo profilo ufficiale la mostra seduta su un divano in un’elegante location, che pare esaltare ancora di più il suo fascino.

Seduta con le gambe incrociate, Chiara indossa una camicia bianca cortissima pronta ad esplodere sul décollété, abbinata ad una minigonna nera che lascia ampio respiro alle gambe, slanciate dai tacchi altissimi.

Sono appunto le gambe dell’influencer, lasciate quasi completamente scoperte dalla gonna cortissima, a svettare in primo piano nello scatto; la bionda napoletana ancora una volta fa sognare i suoi follower, rendendo l’atmosfera bollente anche nelle temperature gelide del Natale.

Per descrivere la foto, la Nasti ha aggiunto nella didascalia solamente un emoticon con un sorriso; ad esplicitare la sua bellezza ci hanno però prontamente pensato i suoi follower, che oltre ad aver riempito di like il post non si sono risparmiati nei commenti.

“Per me sei la più bella d’Italia…forse anche d’Europa a questo punto e pure Dubai direi” scrive un audace fan, ergendo la Nasti rispetto a tantissime altre donne; altri invece, lasciati praticamente senza parole, commentano solamente con l’emoticon con gli occhi a cuoricino, oppure con quella della fiamma.

La sensualità di Chiara appare ancora fuori dal comune, rendendola una delle donne più desiderate d’Italia; lo sa bene Mattia Zaccagni, che non ci ha pensato due volte nell’iniziare una relazione con la Nasti. Dopo il flirt con Zaniolo, l’influencer pare proprio avere grande stabilità nella vita sentimentale proprio grazie all’attaccante della Lazio.