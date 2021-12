Test: scegli una provetta, ecco il vizio capitale che ti attrae

Vediamo insieme con questo rapido e simpatico test, quale dei vizi capitali ti attrae maggiormente scegliendo solamente un colore.

Come sempre ricordiamo che i nostri simpatici test sono un modo per evadere dalla realtà per qualche minuti e per condividere questo momento anche con amici e parenti.

Non hanno ovviamente basi scientifiche, ma siamo sicuri che voi lo sapete e vi divertite sempre tanto, ma passiamo al nostro test delle provette.

Iniziamo come prima cosa a ripassare quali sono i vizi capitali, ovvero: superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira o accidia.

Test: quale vizio capitale ti attrae

Poi scegliamo, nell’ immagine che trovate ad inizio dell’articolo una provetta che vi attira guardandola e scopriamo a cosa è collegata.

Se la tua scelta è ricaduta sulla provetta rosa, il tuo vizio capitale è l’ira, e molto spesso quindi ti arrabbi anche per cose che per gli altri sono di poco conto..

Spesso ti capita anche di perdere un po’ la lucidità e sei molto spesso anche un po’ vendicativo.