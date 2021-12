Hai dato ascolto al tuo cuore e vorresti saperne di più? Svolgi questo divertente test e scopri i tuoi problemi in amore

Si sa, i problemi di cuore sono sempre travolgenti e spesso ci attanagliano in un circolo di dubbi, incertezze e desideri. Ascoltare il proprio cuore non è sempre possibile e a volte bisogna cercare di interpretarlo senza farsi travolgere dalle emozioni irrazionali che potrebbero farci sbandare.

Non sempre, infatti, le emozioni sono facilmente gestibili, in special modo quelle che riguardano il nostro cuore. Ma a volte in nostro aiuto arrivano interessanti test che fanno riemergere quella razionalità necessaria per capire meglio come stiamo. Ecco quindi un divertente test che ti farà capire quali sono i tuoi problemi in amore.

Svolgi questo test e scopri quali sono i tuoi problemi in amore

Se da qualche tempo la tua testa è sempre tra le nuvole a causa di qualcuno/a che ti ha colpito nel profondo, o semplicemente non riesci a dare una spiegazione a quelle farfalle nello stomaco che senti spesso al mattino, prova questo test.

LEGGI ANCHE –> INTEGRATORI DI CANNELLA: ECCO LA DOSE DA NON SUPERARE PER NON AVERE PROBLEMI AL FEGATO

Questo gioco, in maniera simpatica e divertente, ti aiuterà a distrarti e a farti riflettere su te stesso. Dovrai semplicemente guardare l’immagine e dire quale figura vedi per prima. I risultati ti aiuteranno a capire quali sono i tuoi problemi in amore.

Parlare dell’amore con gli altri non è affatto semplice, in particolar modo se ci riguarda e se anche noi non abbiamo le idee chiare. Tuttavia, potresti approfittare di questo divertente test che ti proponiamo oggi per provare a darti delle risposte.

Indica cosa vedi per prima nella foto e leggi il risultato, potrebbe aiutarti a capire quali sono i tuoi problemi in amore:

Roditore

Se hai visto per prima la figura di un roditore, significa che probabilmente i tuoi problemi in amore sono legati al contesto in cui vivi. Forse temi di non essere accettato e hai paura di restare da solo. Vuoi essere amato ma c’è qualcosa che ti frena.

Potresti apparire geloso, o sulla difensiva perché temi di essere ferito e di restarci male. Non vuoi aprirti all’amore, anche quando potresti. Lavora su te stesso e cerca di superare queste paure. Accetta te stesso e dona a chi ami tutto il bene che puoi;

Persona di profilo

Se, invece, hai visto una persona di profilo, vuol dire che i tuoi problemi in amore potrebbero avere a che fare con il tuo ego. Essere troppo egoisti e mettere sempre sé stessi al primo posto non fa mai bene. Non accettare nemmeno le critiche potrebbe rappresentare un vero ostacolo in questioni d’amore.

LEGGI ANCHE –> DOC 2: TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULLA NOTA FICTION

Cerca di pensare meno solo a te stesso e prova a donare un po’ di più agli altri. Cerca una relazione in cui ci sia uno scambio equo e prova ad amare di più chi ti vuole bene.