Proviamo ad analizzare la vostra interiorità. Osserva l’immagine: cosa vedi per primo? Scoprirai quanto sei sensibile.

L’archivio web contiene una miriade di test psicologici diversi. Alcuni giocano sulle preferenze, altri sulle illusioni ottiche, altri ancora sul nostro istinto. Ognuno di noi infatti, percepisce il mondo circostante in modo diverso e, sulla base di questo, le nostre tendenze comportamentali possono fornire il dato giusto per scovare le nostre peculiarità. Il test che stiamo per proporvi, si basa su ciò che il vostro sguardo percepirà per primo. Osserva quindi l’immagine caricata: quello che vedi ti dirà chi sei.

Test – Vediamo quando sei sensibile

Avendo osservato l’immagine, sicuramente ti sarai focalizzato prima su una cosa e, successivamente, avrai percepito anche gli altri soggetti, in base a questo possiamo analizzare la tua interiorità. Se per esempio il tuo sguardo è caduto immediatamente sulla Luna, significa che sei una persona dall’umore particolarmente instabile. Questo deriva dalla tua estrema sensibilità ed empatia, le quali ti portano ad essere suscettibile nei confronti di ciò che ti circonda. La ragazza invece, rappresenta l’altruismo, la purezza e la bontà. Se ti sei focalizzato su di lei, sei una persona che non sopporta assolutamente le ingiustizie e fai di tutto per confortare gli altri nei momenti difficili.

Veniamo poi al cane, migliore amico dell’uomo e – in questo caso – dell’ambiente. Se hai percepito prima il cane infatti, sei molto attento a tutti gli argomenti di attualità e nutri fiducia nel cambiamento e nell’innovazione. Inoltre, risulterai – agli occhi degli altri – sensibile e comprensivo. Al contrario, se hai percepito prima i lampioni, potresti essere un po’ egocentrico: vuoi a tutti i costi prevalere e distinguerti, ma questo ti porta ad avere poca considerazione nei confronti del prossimo.

Infine, se ti sei focalizzato sulla totalità dell’immagine (paesaggio, vegetazione e cielo), significa che sei una persona estremamente equilibrata. Sei sensibile, ma solo quando serve, dando valore ed importanza alle tue emozioni.