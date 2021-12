Sei una persona fedele? Il test sul cane che ti attira di più lo rivelerà. Sei pronto a metterti in gioco?

Ebbene si, parliamo di fedeltà. Un tema bollente! Non pensate solo alla coppia è un argomento talmente ampio che pensare solo a queso risulterebbe riduttivo.

La fedeltà si può esercitare anche su sé stessi (legata ad i propri ideali, e valori), verso gli altri (tra i propri amici, i genitori e tra i partner). Il cane è per eccellenza l’animale più accostabile alla fedeltà. Quanto si è fedeli? Il test sul cane che attira di più permette di rivelarlo.

Non ha alcun tipo di valenza scientifica, si tratta di un passatempo divertente e curioso. È semplicissimo basta osservare l’immagine in alto e senza pensarci troppo scegliere il cagnolino che più si addice alla vostra persona. Siete pronti a mettervi in gioco?

Test quale cane ti attira

INDICE:

CANE GIALLO

CANE ROSSO

CANE AZZURRO

CANE MARRONE

SOLUZIONI: