Birra, sai perché non dovresti fare subito dopo averla bevuta la pipì? Da non credere la risposta, scopritela e restate sorpresi.

Bevanda alcolica ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d’orzo, aromatizzata e amaricata anche col luppolo, la birra accompagna spesso le nostre serate in compagnia di amici, oppure i pasti, che si tratti del pranzo o della cena.

Come sappiamo, è una delle bevande più consumate, ma berla può provocare un effetto diuretico e far correre quindi al bagno; ma sapete perché non si dovrebbe fare immediatamente la pipì subito dopo averla bevuta? La risposta è veramente da non credere, incredibile.

Birra, perché non si dovrebbe fare la pipì subito dopo averla bevuta

A quanto pare, tutti i bevitori di birra sanno che c’è una regola non scritta che vieta di andare a fare pipì subito dopo averla consumata; in molti si chiedono però il motivo che c’è dietro questa usanza.

A spiegarlo arriva la scienza, che molto spesso riesce a darci risposte esatte; come detto, la birra stimola la minzione ed è dunque curioso che non si debba andare in bagno dopo un bel bicchiere.

Partiamo però con ordine e vediamo perché la birra fa scappare la pipì; l’alcol presente nella birra stimola la soppressione di un ormone, l’ADH, conosciuto come l’ormone antidiuretico.

Infatti, l’ADH ha la funzione di far trattenere i liquidi più a lungo, in modo tale che possa anche assorbire le sostanze utili; in questo modo, è minore anche la quantità di urina proveniente dalla minzione.

E’ normale quindi che dopo aver bevuto qualche bicchiere di birra (ovviamente non subito) ci sia lo stimolo ad andare in bagno, anche perché ad aumentarlo arriva anche l’acido carbonico , causante iperattività nella vescica (uno dei fenomeni associati all’incontinenza).

Anche dopo essere andati in bagno, continuiamo però a sentire uno stimolo poiché abituato alla sensazione di vescica libera, il cervello manda degli stimoli ogni qual volta sente riempirsi la vescica, anche se non è completamente piena.

Meglio quindi attendere un po’ prima di correre subito al bagno, in modo da non ritornarci in continuazione durante una serata a base di birra; attenzione anche a consumare la bevanda con moderazione!