Oroscopo 2022, questo è un segno sfortunato, ma gli altri? Cosa dicono le stelle riguardo la fortuna per il prossimo anno, leggi e scoprilo.

Siamo tutti pronti per festeggiare il Natale con amici e parenti, ma anche l’arrivo del nuovo anno si avvicina; col prossimo Capodanno, saluteremo il 2021 e abbracceremo con tanto entusiasmo il 2022.

Ma cosa dicono le stelle riguardo ai segni dello zodiaco, per questo anno che si appresta ad arrivare? Questo potrebbe essere un segno sfortunato, ma quali sono invece quelli fortunati?

Continua a leggere per scoprire cosa dicono le stelle riguardo alla fortuna per i vari segni dello zodiaco e cerca di capire cosa il nuovo anno potrebbe avere in serbo per te: l’oroscopo 2022.

Oroscopo 2022, questo è un segno sfortunato: le previsioni per il nuovo anno

Alcuni segni vivranno un 2022 pieno di fortuna, mentre altri faranno un po’ più fatica: trova il tuo segno e scopri cosa potrebbero anticiparti le stelle su questo nuovo anno pronto ad arrivare con l’oroscopo del 2022.

Ariete

Giove entrerà in Ariete intorno all’inizio di maggio (un mese fertile anche per quanto riguarda l’amore) per poi restarci fino all’autunno, e ciò potrebbe dunque portare in questi mesi grande fortuna, sia per quanto riguarda gli studi, sia per messaggi o eventi totalmente inaspettati.

Da agosto in poi, grazie a Marte, avrai facilità nelle comunicazioni e ti sarà possibile essere presente per tantissime persone.

Toro

La fortuna del Toro nel 2022 passerà soprattutto per i nuovi orizzonti; Giove favorirà un allargamento di prospettive, fidati del destino perché di certo non ti tradirà. Urano rimarrà nel segno fino alla fine dell’estate, e questo potrebbe spingervi a prendere decisioni nella prima parte dell’anno.

Gemelli

Il periodo migliore del 2022 per i nati sotto il segno del Gemelli sarà nel mese di maggio, quando Giove ti aiuterà a credere fermamente nel destino oppure, col favore di Saturno, sarai indotto a giocare con ruoli e misure.

Marte darà molta forza al segno, che avrà così la capacità di imporsi e ottenere ciò che vuole da agosto in poi. Tutto entusiasmante, ma che necessita di un’attenzione particolare per evitare di farsi dei nemici.

Cancro

Nell’ambito della fortuna, il Cancro non sarà deluso dalla forza dell’espansione; da gennaio fino a maggio, e di nuovoda fine ottobre in poi Giove sarà favorevole al segno, offrendoti interessanti occasioni e brillanti possibilità in arrivo anche in situazioni per cui non ne avresti mai immaginata.

Durante l’estate, senza Giove, c’è da tenere duro e magari riposarsi, staccandosi per un attimo dall’ambizione per pensare più alla vita privata.

Leone

Il nuovo anno porterà al Leone forze fresche e soprattutto tante nuove occasioni; nel 2022 Giove sarà favorevole specialmente alla fine dell’estate, mentre Saturno rimane contro.

Cerca di sfruttare pienamente i mesi estivi, godendoti il caldo con spensieratezza pur coltivando quei pensieri che ti fanno sentire bene. Marte sarà favorevole a partire dalla fine dell’estate e ti aiuterà a vivere meglio la tua sfera personale, dalle relazioni a qualcosa di più intimo nel tuo animo.

Vergine

La Vergine verrà messa alla prova da Giove e Marte, influenzando il suo destino per il 2022; Giove sarà nel segno da gennaio a maggio e poi da fine ottobre, e ti darà l’opportunità di costruire e migliorarti notevolmente.

Quanto a Marte ,ti donerà l’energia giusta per sopportare le prove che ti verranno proposte, specie per quanto riguarda la pazienza, da fine agosto in poi. Da gennaio a marzo sarà invece il momento di Venere, che ti aiuterà a fare le migliori scelte e a non sbagliare.

Bilancia

Non un anno importantissimo il prossimo per la Bilancia, ma non mancherà tanta energia e soprattutto delle possibilità che renderanno gradevoli i prossimi mesi. Venere, fino ai primi di marzo, ti darà l’impressione di non poter fare tutto ciò che vorresti; durante l’estate è il momento di caricarsi di passione ed entusiasmo, contando sul favore di Mercurio che accenderà emozioni a giugno e poi a settembre. Saturno supporterà le tue idee, specie quelle più creative.

Scorpione

Un 2022 decisamente buono per lo Scorpione, capace di farti sentire in grado di raggiungere determinate cose, dandoti la voglia di fare sempre di più; ascolta Giove e lasciati guidare dalla fantasia. Piccolo periodo di flessione durante l’estate, dove sembrerà di non stare costruendo; goditi la spensieratezza anche in vista di un autunno scoppiettante.

Sagittario

Le sorti del prossimo anno dipenderanno dai movimenti di Giove e di Marte, col primo che ti aiuterà a vincere e a migliorarti da maggio a ottobre, anche se i primi mesi e gli ultimi saranno meno interessanti e ricchi di opportunità. Marte invece sarà avverso per molti mesi; dovrai imparare a riconoscere i momenti migliori, usandoli al meglio per poi sopportare tutte le avversità.

Capricorno

Quest’anno costringerà il Capricorno a condividere, a mettere in pratica tutto ciò che si è imparato e fatto proprio in passato; il periodo migliore è nei primi mesi fino a maggio e poi in autunno. Una piccola pausa estiva ti permetterà di concentrarti sulle cose più intime, allontanandoti dalla vita in “pubblico”. Attenzione agli sforzi fatti dopo l’estate; cerca di evitare tutto ciò che può mettere in crisi la tua energia e il tuo stato vitale.

Acquario

Il 2022 non sarà per nulla male per l’Acquario, non soltanto grazie Saturno che continua a rimanere nel segno, ma anche per la presenza di Marte che da fine agosto ti indicherà il giusto cammino. Tutto verrà naturale, senza nessuno sforzo; farai le migliori scelte e le migliori azioni per avanzare con grande coraggio e determinazione.

Pesci

Quello dei Pesci è forse il segno più fortunato del 2022; Giove favorevole ti farà sentire al top da gennaio a maggio e da fine ottobre a dicembre, ma non sarà l’unico.

Urano, Nettuno e Plutone rappresentano energie lontane ma amiche e utili per raggiungere grandi obiettivi; unico elemento negativo un Marte sfavorevole che da fine agosto potrebbe portare qualche tensione nella tua vita privata. Il bilancio del prossimo anno sarà comunque senza dubbio positivo.