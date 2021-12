Prova a risolvere questo rompicapo complicato: quale è la macchina che deve muoversi prima delle altre? Pensaci bene, la risposta è difficile.

Se ti è mai capitato di trovarti nel mezzo di un ingorgo stradale con la tua macchina e sei riuscito ad uscirne velocemente questo è il rompicapo che fa al caso tuo! Mettiti alla prova tentando di trovare la soluzione corretta. Quale auto si dovrà muovere per prima? E come si muoveranno successivamente le altre?

Per risolvere questo problema logico prima di ogni cosa prenditi tutta la concentrazione possibile e scegli un luogo adatto: dovrà essere silenzioso e lontano dal caos, in modo da permetterti di restare concentrato più a lungo.

Bene, ora che hai trovato la situazione perfetta puoi metterti al lavoro ed iniziare a ragionare sull’immagine qui sopra. Prova a guardarla e cercare di capire quale macchina deve muoversi per prima! Senza fretta, questo non è un gioco a tempo: sfrutta tutto il tempo che vuoi.

Questo test non è semplice ed è l’ideale per tutte quelle persone che vogliono tenere il cervello in allenamento, cimentandosi in sfide sempre più difficili e rompicapi ogni volta più intricati.

Cercare di risolvere un rompicapo al giorno fa bene alla nostra mente, la mantiene giovane e ne aumenta l’elasticità mentale, abituandola a pensare sempre in modo diverso e ad attivare all’occorrenza anche il cosiddetto “pensiero laterale”.

Bene, se ti sei preso il tempo necessario forse a questo punto potresti essere arrivato alla soluzione. Sia che tu l’abbia trovata sia che tu non l’abbia trovata, scorri più in basso per leggere qual è il giusto modo di risolvere questo rompicapo!

Il rompicapo della macchina: la soluzione

La risposta giusta è G! La prima macchina a muoversi è proprio questa, che inizierà con una retromarcia. In questo modo, subito dopo di lei, potranno muoversi anche le auto F ed E. A questo punto l’auto B avrà la strada libera e si muoverà in avanti, e subito dopo di lei anche la A. Ne rimangono solo altre due: la C e la D, quest’ultima sarà l’ultima automobile a lasciare il campo.

Sei riuscito a trovare la soluzione giusta? Prova a condividere questo divertente rompicapo con gli amici e sfidali a trovare la soluzione giusta!

