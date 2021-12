Oroscopo 2022, ecco come sarà il nuovo anno per il tuo benessere: scopri cosa ha in serbo per te il 2022 secondo le stelle.

Manca veramente pochissimo all’arrivo del nuovo anno e, mentre ci prepariamo tutti per salutare un 2021 che ha visto (in generale) una lieve ripresa dalla pandemia COVID-19, siamo speranzosi circa l’arrivo del 2022.

In tanti sono sempre pronti a seguire l’oroscopo, aspettando rivelazioni positive sul loro futuro; come sarà il nuovo anno per quanto riguarda il tuo benessere? Continua a leggere e scopri cosa ha in serbo per questo 2022 secondo le stelle.

Oroscopo 2022, come sarà il nuovo anno per il tuo benessere

Uno dei modi preferiti per accogliere l’anno nuovo da parte di tantissime persone è quello di affidarsi all’oroscopo; vuoi sapere cosa ha in serbo per te il 2022 tramite le stelle? Continua a leggere per scoprire la situazione specifica del tuo segno.

Ariete

I primi mesi dell’anno, quelli invernali, porteranno alcuni problemi sotto il lato psicofisico; con Marte in disarmonia a febbraio, potresti essere afflitto da uno dei malanni stagionali.

Ti riprenderai però molto presto e, con Giove con te a partire da maggio, sarai dotato di una nuova energia; Marte tornerà a farti compagnia a giugno, dandoti grande energia per tutta l’estate.

Toro

Tutto il tuo anno sarà caratterizzato da un grande stress dato dal lavoro, che ti obbligherà a ritmi serratissimi; potresti aver bisogno di qualche aiuto dall’alimentazione per avere più energia.

All’inizio e alla fine dell’anno, Venere ti sosterrà nel tenerti in forma; con Urano invece, potresti sperimentare nuove tecniche di rilassamento a te fino ad oggi ignote.

Gemelli

Giove sarà dissonante per gran parte dell’anno e ciò ti porterà ad avere un umore piuttosto cupo, che di conseguenza ti farà spendere molta più energia; per tua fortuna però, Saturno sarà al tuo fianco e ti garantirà un fisico forte e sano.

Da fine agosto e per tutto il resto dell’anno arriverà anche Marte a sostenerti; in questo modo, ti sentirai veramente rigenerato e dovrai cercare di investirla in qualche modo, sia nello sport che nei rapporti di coppia.

Cancro

Giove ti porterà a riaccendere un grande interesse per la spiritualità, facendoti cercare qualcosa che possa darti delle risposte e valorizzare pienamente tutte le tue potenzialità.

Tra maggio e settembre ci sarà un costante calo di energia, così come alla fine dell’anno Marte ti farà sentire il peso di alcune abitudini sbagliate portate avanti per tanto tempo.

Leone

Urano e Saturno saranno dissonanti per quasi tutto l’anno e questo può farti sentire molto disorientato; dovrai impegnarti a ricercare il tuo equilibrio interiore costantemente per evitare drastici cali.

Giove, nel suo transito in Ariete da maggio a settembre, ti spingerà molto di più verso la spiritualità; per tutto l’anno, il tuo corpo sarà comunque più resistente di quanto credi.

Vergine

Giove in Pesci ti toglierà un po’ di grinta e potresti avere bisogno di un aiuto esterno per accrescere la tua autostima; Urano e Plutone ti consentiranno comunque di sperimentare strategie innovative per migliorarti a livello professionale e rafforzarti a livello mentale.

Con Marte in aspetto dissonante, dalla fine di agosto in poi subirai molto stress sul posto di lavoro, arrivando ad avere ritmi quasi insostenibili; potrebbe essere necessario prenderti una pausa.

Bilancia

In questo 2022 dovrai agire in maniera preventiva sul tuo corpo, introducendo delle abitudini salutari per mantenerti in forma; Marte in Gemelli dalla fine di agosto ti porterà un nuovo sprint che ti farà fiorire giorno dopo giorno. Una sana alimentazione, abbinata all’attività fisica, farà dei veri miracoli sul tuo corpo, giovando anche sullo spirito.

Scorpione

Nel 2022 dovresti concentrarti sulla parte spirituale del tuo essere; con Saturno e Urano in aspetto disarmonico aumenteranno i livelli di stress, sia a casa che sul posto di lavoro. Maggiore relax e amore per te stesso ti potranno aiutare nelle sfide quotidiane.

Sagittario

Giove in aspetto disarmonico potrebbe portare dei problemi sotto l’aspetto della salute fisica, dandoti problemi con la linea; il passaggio di Giove in Ariete da maggio a settembre ti porterà ad usare varie strategie come dieta e sport, ma i risultati saranno solo temporanei.

A partire dalla fine di agosto, Marte in opposizione ti porterà un drastico calo energetico e potresti essere costretti a cambiare in maniera repentina il tuo stile di vita, abbracciandone uno molto più sano.

Capricorno

Sei una persona sempre molto organizzata e attenta, tanto che questa tua cura dovrebbero garantirti una forma fisica più che eccellente per tutto l’anno. In alcuni periodi accumulerai più stress e stanchezza, specie con Giove in Ariete da maggio a settembre; riuscirai comunque a trovare soluzioni anche in vista dei ritmi frenetici che inizieranno da agosto, a causa di Marte. Qui, potrebbe essere necessario prendersi delle pause e ascoltare il proprio corpo.

Acquario

Saturno permetterà al tuo corpo di mandarti dei segnali espliciti, che capirai con chiarezza nel corso di tutto l’anno; nei mesi di marzo ed aprile, Marte ti donerà una particolare energia, anche se avrai un calo nella prossima estate, un vero e proprio must per te. Passato agosto, con Marte in Gemelli, ti riscoprirai di nuovo invincibile e inarrestabile, rendendo la spiritualità parte della tua quotidianità.

Leggi anche –> Test: quali animali vedi sotto il codice a barre? Solamente il 2% ci riesce

Pesci

Per accogliere al meglio Giove, dovrai cercare di tenerti in forma con uno stile di vita sano e regolare che include un’attenzione all’alimentazione, un corretto riposo e costante attività fisica.

Leggi anche –>Amici: Alessandra Celentano ed il pesante rimprovero verso l’allieva

Se riuscirai a darti questo indirizzo, sarai più in salute che mai e con tantissima energia; al contrario, se ti trascuri questa decadenza verrà amplificata. Con Marte dissonante da fine agosto in poi, ci sarà bisogno di maggiore attenzione; il favore Nettuno ti porterà direttamente nella sfera spirituale.