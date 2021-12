Affronta questo difficile test e prova a dare la risposta corretta, solamente il 3% ci riesce. Riuscirai ad essere tra i vincitori?

Anche oggi ti proponiamo, come sempre, un nuovo test a cui dovrai cercare di dare una risposta. Sul nostro sito troverai numerosi test ed enigmi pronti per te e con cui potrai mettere alla prova le tue abilità di logica. Tieni allenata la tua mente e sfida i tuoi amici per scoprire chi è il più bravo.

Il test di oggi è un interessante indovinello. Prova a dare una risposta corretta risolvendo l’enigma e sfida i tuoi amici per capire chi è il più abile e veloce. Attenzione però, l’indovinello di oggi è piuttosto impegnativo, dunque concentrati e cerca di superare la prova.

Prova a dare la risposta corretta a questo indovinello, ci riesci?

È tempo di Natale, la voglia di festeggiare e di rimanere uniti spinge tutti noi a restare insieme e giocare in casa. Il test di oggi, infatti, è un indovinello per tutta la famiglia. Potete quindi leggere l’enigma, unire tutte le vostre forze e cercare di dare una risposta tentando di vincere.

LEGGI ANCHE –> AMORE: ECCO LE BUONE ABITUDINI DI COPPIA DA AVERE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE

Se invece ti senti temerario e vuoi aumentare di molto la difficoltà, allora prova a dare la risposta corretta a questo difficilissimo indovinello. Fai attenzione e non avere fretta, raccogli tutta la tua concentrazione prima di iniziare a valuta tutte le ipotesi. Di seguito ti riportiamo la frase dell’indovinello:

“Quando avevo 4 anni, mio fratello aveva la metà della mia età. Ora che ne ho 18, Quanti anni ha mio fratello?”.

Come abbiamo detto in precedenza, non si tratta di un indovinello dalla bassa difficoltà, per cui dovrai cercare di chiedere al tuo cervello tutte le energie possibili. Prova quindi a dare una risposta corretta dopo aver pensato con attenzione alle parole dell’indovinello.

Se, infatti, parti dalla prima frase “Quando avevo 4 anni, mio fratello aveva la metà della mia età”, puoi raccogliere alcune informazioni. Cerca di capire qual era l’età del fratello: se la metà di 4 e 2, vuol dire che aveva due anni e che, quindi, la ragazzina ha due anni in più di suo fratello.

LEGGI ANCHE –> TEST: QUAL È LA TUA REAZIONE AD UNA PORTA CHIUSA? ECCO COSA RIVELA

Dunque, adesso possiamo arrivare facilmente alla soluzione dell’indovinello. Se, infatti, la differenza di età tra i due fratelli è di 2 anni, ora che la ragazzina ha 18 anni, il fratello ne avrà 16, in quanto 18-2=16.