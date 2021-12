Il paradiso delle signore: Gloria deve morire per Ezio

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo e molto interessante appuntamento di oggi per quanto riguarda la soap opera della rai.

Anche oggi, 22 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera Il paradiso delle signore.

Dove ci aspetta una trama davvero incredibile e molto importante per le prossime puntate, ma andiamo a vedere meglio insieme il tutto.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Marcos confessa tutto a Felicia

Iniziamo con il dire che Vittorio potrebbe passare il Natale che è sempre più vicino completamente da solo, da quando Marta lo ha lasciato.

Paradiso delle signore: Gloria deve morire

Beatrice, ovviamente passerà il Natale con i suoi figli, ma proprio la donna riuscirà sembra a salvare il natale del cognato.

La donna, infatti vuole davvero bene a Vittorio e gli chiederà se vorrà passare il natale con loro, ed ovviamente l’imprenditore sarà molto contento!

Nel mentre, Ezio vuole assolutamente sposare la sua amata Veronica, ma c’è un grande problema ovvero è ancora sposato con Gloria.

Anche se c’è di mezzo un separazione di tanti anni e poi la scomparsa della Moreau, la coppia legalmente è ancora sposata.

LEGGI ANCHE —> Test: cosa vedi? Ecco il lato del tuo carattere che non sapevi di avere

L’uomo però è assolutamente convinto di sposare Veronica e per questo motivo chiederà a Gloria di procurargli un falso certificato di morte.

Perchè in questo modo, essendo vedovo, potrà portare all’altare la sua belle ad amata compagna.

Gloria accetterà la richiesta di Ezio, ma siamo sicuri che questa potrebbe essere un’arma che tornerà indietro in qualche modo.

Per quanto riguarda Dora, invece, sembra essere davvero molto confusa, anche perchè ha confessato di essere molto attratta da Nino e di aver capito che lui sembra non voglia più prendere i voti.

Decide quindi di provare a conquistarlo, tanto che lo vorrebbe invitare alla cena della Vigilia che ha organizzato Irene, ma sembra non trovare il coraggio per farlo.

Non riesce a capire se sta facendo la cosa giusta invitando il giovane che si trova in crisi, e per questo motivo andrà a chiedere consiglio ad Armando.

Nel mentre continua la riffa di beneficenza che è stata organizzata al Paradiso per aiutare i poveri della casa famiglia di Don Saverio.

Dovremmo attendere le prossime puntate per capire che cosa succederà in tutte queste vicende una incastrata dentro l’altro, sempre alle 15,45 circa sulla rai.