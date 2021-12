Elisabetta Gregoraci: il vestito lascia i follower senza parole

Elisabetta Gregoraci incantevole, il vestito lascia tutti quanti i suoi follower veramente senza parole: la conduttrice calabrese senza freni.

Conscia della sua bellezza e di quanto il pubblico la ami, Elisabetta Gregoraci continua a dare spettacolo sul suo profilo Instagram; da ex-modella, sfoggia un corpo ancora oggi da sogno.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha dato una nuova svolta alla sua carriera; la separazione da Briatore l’ha costretta reinventarsi e, a quasi 42 anni, a riscoprire tutti i suoi talenti e soprattutto la sua infinita sensualità.

Prontissima per il Natale e tornata in televisione, la Gregoraci continua anche ad essere molto richiesta come testimonial e modella; il nuovo scatto lo dimostra, così come lascia tutti quanti i follower senza parole.

Elisabetta Gregoraci, incantevole col vestito bianco: follower impazziti

Seguita da quasi 2 milioni di follower su Instagram, Elisabetta posta ormai da mesi scatti che la immortalano più bella e sensuale che mai; alta 176 cm e dotata di un corpo atletico e statuario, la Gregoraci sa sempre come lasciare tutti quanti senza parole.

Questa volta, per sponsorizzare alcuni gioielli della nuova collezione firmata Davite e Delucci, la conduttrice calabrese si è fatta immortalare come una vera e propria dea greca, con un lungo vestito bianco dotato di un profondo spacco.

In primo piano nella foto, sicuramente i gioielli che la Gregoraci sponsorizza; il suo sguardo profondo e la sua chioma castana non passano però inosservati, così come le lunghe gambe che spuntano fuori dal vestito.

“Collezione “Love” di Davite e Delucchi. Un’ottimo regalo per Natale. .. a me piacciono tanto li ho sempre con me” scrive Elisabetta nella didascalia per sponsorizzare i prodotti; di sicuro, il brand di moda ha fatto centro quando ha deciso di scegliere la Gregoraci come testimonial.

Tantissimi i mi piace allo scatto, così come i commenti sotto al post; in molti apprezzano i gioielli, ma in tantissimi lodano la bellezza della conduttrice, che pare aver conquistato proprio tutti, uomini e donne che siano.

“Sei bella da togliere il fiato, stupenda! Quanto stai bene in bianco!” scrive una fan, mentre un altro si lascia andare ad un “troppo bellissima” che non suona di certo bene, ma rende l’idea di cosa rappresenta la Gregoraci.

“Io davvero sono sempre più incantato per la tua bellezza” si legge in un altro commento, che ben sintetizza la situazione attuale; Elisabetta incanta giorno dopo giorno e, dopo la partecipazione a Scherzi a parte!, è prontissima anche a riprendersi la tv.