Annalisa: gambe lunghissime in primo piano, il premio non la copre, anzi!

Annalisa e i festeggiamenti da sogno gambe lunghissime in primo piano: il premio non la copre la cantante, sensuale come non mai.

Momento veramente d’oro questo per Annalisa, anzi, di platino. Sono ormai passati dieci anni da quando, 26enne, si è messa in mostra ad Amici, celebre e rinomato talent show di Maria De Filippi.

Partecipando alla decima edizione del programma, Annalisa si è classificata seconda, aggiudicandosi anche il Premio della critica e arrivando in seguito più volte sul palco dell’Ariston; un percorso simile a quanto fatto poi da Elodie, anche lei cantante di grande successo.

La cantautrice savonese ha ormai il favore del pubblico da diversi anni, continuamente incantato dalla sua particolare voce; a dimostrazione di questo amore, arriva ora anche un ambito traguardo, che mette in evidenza inoltre tutta la sensualità di Annalisa.

Annalisa, le gambe in primo piano: festeggiamenti bollenti per la cantautrice savonese

La cantante, sin dal suo esordio, ha sempre svettato non soltanto per le sue doti canore, ma anche per la sua elegante bellezza; energia allo stato puro, in questi ultimi mesi Annalisa, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto (ri)scoprire a tutti quanti la sua sensualità.

Il nuovo post non è da meno, tanto che la cantante alza letteralmente la temperatura festeggiando un importantissimo traguardo; il suo ultimo album infatti, Nuda (disponibile anche in versione Deluxe Nuda10) ha vinto il doppio disco di platino.

Per festeggiare, la sua casa discografica, la Warner Music Italy, ha deciso di spedire un disco celebrativo alla cantante, che lo mostra orgogliosa in foto; enorme, il disco non riesce però a coprire le lunghissime gambe della 36enne, completamente “nude” e in primo piano.

Una carica di sensualità immensa quella di Annalisa, che affianca femminilità a bravura; anche queste sono sicuramente chiavi del suo successo, che la cantautrice si gode con tantissima gioia.

“Oggi ho ricevuto un regalo di Natale in anticipo e non ho resistito. Con questo post si chiude un cerchio, quello di #Nuda e #Nuda10, e si conclude un viaggio bellissimo. Il prossimo sarà ancora meglio. Grazie grazie grazie alla mia family @warnermusicitaly che mi ha fatto questa sorpresa, oggi sono felice” scrive la cantante nella didascalia con diverse emoji, anticipando inoltre nuovi successi.

Annalisa non ha nessuna intenzione di fermarsi e, pronta a tuffarsi in nuovi progetti musicali, siamo sicuri non smetterà nemmeno di mostrare una bellezza che sta conquistando proprio tutti.