Il noto e talentuoso attore – Alessandro Borghi – ha fatto un’incredibile rivelazione riguardo una particolare sindrome di cui è affetto.

Domani giovedì 23 dicembre, debutterà in tutte le sale cinematografiche italiane il nuovo film di Paolo Genovese – Supereroi – che vede protagonista Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, l’ormai noto attore romano ha conquistato un successo dopo l’altro. Decisivo fu l’anno 2015 che lo vide eccellere nell’interpretazione di Vittorio in Non essere cattivo e nel ruolo di Aureliano Adami in Suburra. Il successo fu tale che solo due anni dopo, la produzione Rai Fiction e Netflix decise di investire su una serie tv che raccontava le vicende dell’esponente mafioso di Ostia.

Poco tempo dopo arrivò l’interpretazione che gli permise di attraversare vincente il tappeto rosso dei David di Donatello, occasione in cui presentò il film Sulla mia pelle, ispirato alla storia di Stefano Cucchi. La sua carriera dura effettivamente da appena una decina di anni, ma Alessandro Borghi può già considerarsi soddisfatto del bagaglio di vittorie che si è conquistato. Eppure, come ogni grande attore, anche lui nasconde dei lati più fragili. Uno di essi si riferisce ad una sindrome particolare di cui ha ammesso di essere affetto. Ecco le parole dell’incredibile attore romano.

Alessandro Borghi, la confessione inaspettata

Alessandro Borghi, in occasione dell’uscita del film Supereroi, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato senza filtri del suo passato. L’attore ha rivelato di non avere solo ricordi positivi, ma di essere stato costretto fin da piccolo a tirare fuori i denti: “Per cavartela, l’unica era essere te stesso. Fino a 16 anni, ho preso solo botte. Tuttora, se vedo uno che tratta male un altro, provo qualcosa di brutto” – ha parlato poi del pugilato, valvola di sfogo non indifferente che gli consentì di controllare la rabbia – “Ero diventato manesco. Aver cominciato pugilato mi ha aiutato […] Poi cresci e capisci che invece del pugilato è meglio che cominci a leggere […] almeno ti difendi con le parole”.

L’attore si è poi lasciato andare in una rivelazione molto toccante, riguardo un problema neurologico riscontrato fin da piccolo: “A lungo ho pensato di avere dei tic, invece era la Sindrome di Tourette. […] E’ una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho gli spasmi o soffio sulle dita. […] Quando recito mi passa. Mi sono dato una spiegazione ‘poetica’: il mio lavoro mi mette nei panni di un altro, l’altro la Tourette non ce l’ha e quindi, in quel momento, neanch’io”.

La Sindrome di Tourette è un disturbo neurologico che si presenta sotto forma di tic motori e fonatori incostanti, la cui gravità può mutare a seconda del soggetto. In alcuni, quest’ultima porta a problemi di deficit di attenzione e iperattività. Tuttavia, inspiegabilmente, quando Alessandro Borghi si trova sul set, i sintomi della suddetta spariscono improvvisamente. Possiamo quindi ritenerci d’accorto con l’attore, quando parla della sua visione poetica (e potremmo dire romantica) di ciò che succede alla sua mente quando si trova a contatto con il cinema. Sarà forse perché, finalmente, quel bambino indifeso sia riuscito davvero a trovare il suo posto nel mondo?