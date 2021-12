Il Paradiso delle signore: Ezio vuole sposare Veronica ma....

Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento di oggi per quanto riguarda la soap opera che si svolge nel grande magazzino.

Anche oggi, 21 dicembre abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda l’amata soap opera giunta alla sesta edizione per oggi, ovvero Il paradiso delle Signore.

Iniziamo con il dire che sarà un qualcosa di davvero interessante, ma andiamo con ordine per capire meglio.

LEGGI ANCHE —> The Good Doctor 5: Claire Browne non ci sarà nei prossimi episodi? Ecco la verità

Come abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni, Armando ed Agnese possono vivere la loro relazione in pace, anche in questo magico periodo delle festività natalizie.

Ezio si vuole sposare ma non tutto va come deve

Decideranno, anche per quello che è successo nei giorni precedenti, che vogliono passare insieme questi giorni, ai figli di lei, ovvero Salvatore e Tina.

Ma non sappiamo ancora come la prenderanno, ovvero se daranno l’ok a passare queste festività insieme oppure se metteranno un veto.

Irene, invece, decide di organizzare una grande festa di Natale insieme alle sue amiche del Paradiso a casa sua.

LEGGI ANCHE —> Una vita anticipazioni: Felipe rassicura Genoveva

Ezio, adesso è assolutamente convinto di voler sposare Veronica anche se ha rivisto Gloria dopo tantissimi anni.

Ma qualcosa lo turba, ovvero lui non si può considerare vedovo in modo ufficiale perchè la Moreau non ha mai presentato il certificato di morte, anche perchè non è così.

L’ex compagno di Gloria gli chiederà un favore enorme ma forse questo potrebbe mettere in pericolo tutti.

Per quanto riguarda Stefania, ha affiancato Marco in una importantissima intervista in televisione, ed anche se ci sono stati momenti molto divertente si è trovata bene.

Deciderà quindi di raccontare tutto a Vittorio che avrà come al suo solito una geniale idea, ovvero deciderà di organizzare una sorta di riffa per le persone che hanno maggiore bisogno.

Adelaide ed Umberto decideranno di partecipare con tantissimo entusiasmo, e nel mentre Nino ammetterà di avere qualche dubbio su continuare il seminario oppure lasciare in modo definitivo.

Ci aspettano quindi delle puntate davvero molto interessanti per quanto riguarda il nostro amato Paradiso delle Signore, sempre in onda alle 15.55 circa sulla Rai.