Il solstizio di inverno è vicino: ecco qualche informazione in più su questo magico e glaciale momento dell’anno.

Il momento del solstizio è particolarmente affascinante sia dal punto di vista culturale che astronomico. In data 21 dicembre, vivremo la notte più lunga dell’anno. Il solstizio si verifica nel momento in cui l’asse terrestre è più lontana da Sole, per questo motivo le ore di luce diminuiscono drasticamente. Lo stesso nome deriva dal latino “sol stat” ossia “il sole si ferma”. Questo fenomeno infatti, era venerato nell’antichità, in quanto si pensava che fornisse le basi per la rinascita in primavera: dal momento del solstizio, con il passare dei mesi, la luce torna ad occupare gran parte delle ore diurne, fino ad arrivare al solstizio d’estate, occasione in cui sulla Terra si percepisce la giornata più lunga dell’anno. Tornando però all’inizio astronomico della stagione invernale, le civiltà più remote avevano delle credenze molto particolari riguardo questo momento magico.

Solstizio invernale, la cultura antica e i miti

Facendo riferimento ad un periodo storico più recente, una curiosità molto interessante è legata proprio al solstizio e al giorno di Natale: Papa Giulio I scelse il 25 dicembre per onorare la nascita di Gesù, per sostituire la festa pagana legata al sonno del Sole. In moltissime feste non cristiano-cattoliche infatti, il solstizio rappresenta un momento magico per celebrare la luce dormiente: nelle antiche popolazioni germaniche il 21 dicembre veniva definito Yule, mentre nella tradizione druida si parla di Alban Arthan, ossia festa della Luce di Re Artù. In ogni caso, di qualunque civiltà si parli, il solstizio di inverno viene visto come un momento di rinascita e di preparazione ad una prossima evoluzione.

Entrando nello specifico della festa di Yule, essa ha origini celtiche e deriva dal norreno Hjòl, che significa ‘ruota’: “La ruota dell’anno si trova al suo estremo inferiore e inizia a risalire”. Nelle popolazioni germaniche lo Yule veniva celebrato anche in occasione del Natale: i festeggiamenti prevedevano danze, canti suggestivi e riposo. Ma una curiosità inaspettata si collega poi alla nostra tradizione: l’albero di Natale nasce proprio da questa festa pagana.

Allo Yule sono associate le piante sempreverdi, tanto che la celebrazione rimase anche nella cultura neopagana con la commemorazione della morte dello Holly King (Re Agrifoglio), per mano del successore Oak King (Re Quercia). Il solstizio infatti viene onorato come momento di preparazione ad una rigenerazione profonda, ecco perché viene spesso associato alla potenza della natura. Generalmente, l’inizio dei festeggiamenti veniva ufficializzato con una veglia che durava dal tramonto all’alba del solstizio, dopodiché si dava inizio alle danze.

Se vogliamo quindi prendere esempio dalle civiltà pagane, impariamo a non vedere questi fenomeni come meri accadimenti distanti da noi, ma approfittiamo dell’energia emanata dall’universo, per temprare l’animo e prepararci – insieme alla Terra – alla nostra rigenerazione.