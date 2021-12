I sospetti sono scattati di fronte al silenzio dopo diverse chiamate. La donna era quasi in travaglio ma il marito non poteva rispondere.

Tragedia a Tortona, nell’alessandrino. Una donna si trovava in ospedale per partorire. In procinto di entrare in sala parto continuava a chiamare il marito per avvisarlo ma lui continuava a non rispondere. Insospettita ha lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi temendo che il coniuge avesse avuto un malore ma mai poteva immaginare cosa sarebbe stato trovato in quella casa. I Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 giunti sul posto hanno trovato il marito in casa morto. La vittima era un immigrato di 46 anni: il neopapà se ne andava mentre il figlio veniva alla luce.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto avvelenato dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere che forse usava per scaldarsi. Il cadavere era steso su un materasso posto sul pavimento, la luce era ancora accesa. Per il momento si esclude l’ipotesi di suicidio, si pensa ad un incidente anche, da quanto venuto a galla per ora, si è scoperto che la coppia non se la passava affatto bene sotto il punto di vista economico. Infatti, a quanto risulta, il 46enne ogni giorno andava in giro per la città alla ricerca di lavoretti occasionali per portare qualche soldo a casa. Non si sa se avesse perso il lavoro durante il lockdown oppure prima. Ora l’appartamento, situato in corso Pilotti, è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Si spera che non sia questo il caso ma sono sempre di più le persone che, non sapendo come tirare avanti e sfamare i propri figli, preferiscono la morte alla vita e decidono di farla finita. Un paio di mesi fa, un Carabiniere riuscì a salvare per un pelo una donna, mamma di tre figlie, che non sapeva come arrivare a fine mese. La donna voleva darsi alla morte gettandosi nel baratro. E, anche durante il lockdown e le chiusure decise dall’ex Premier Giuseppe Conte per far fronte all’emergenza Covid, diversi sono stati gli imprenditori e i padri di famiglia che si sono suicidati mentre altri sono finiti a dormire per la strada.