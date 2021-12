Torniamo ai divertentissimi rompicapi che sfruttano le vignette: osservate l’immagine e cercate il piccolo gabbiano.

Questo divertentissimo e colorato rompicapo è stato realizzato da Gala Bingo e sta spopolando sul web. Le vacanze natalizie sono sempre più vicine, usciamo però dall’atmosfera invernale, catapultandoci già all’estate. Ombrelloni, mongolfiere, farfalle, girasoli e…un piccolo ed introvabile gabbiano. L’obiettivo del rompicapo è proprio questo: trovare in questa fitta rete di oggetti il piccolo gabbiano. Non sottovalutate la vignetta, non è difficilissimo, ma neanche troppo facile. In questo tripudio di colori, i disegnatori hanno nascosto un dolce uccellino. Ecco quindi presentato un ottimo modo per stimolare la vostra capacità visiva e soprattutto la vostra attenzione. Pronti? Provate a trovare il gabbiano.

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: riesci a vedere l’unico orsetto senza fiocchetto? È impossibile

Rompicapo – Soluzione

LEGGI ANCHE —> Rompicapo difficilissimo: muovi solo uno stecchino e risolvi l’operazione

Ecco presentata la soluzione. Questo rompicapo non era particolarmente difficile, bastavano infatti attenzione, concentrazione e un po’ di pazienza. Ci sono moltissimi indovinelli di questo tipo che girano sul web, anche perché è divertentissimo mettersi alla prova. Consigliamo di fare questi giochi in compagnia di amici e famigliari, facendo a gara a chi è più acuto, sveglio ed intelligente. Esistono rompicapi più difficili, altri più semplici, ma che siano fattibili o meno è sempre utile stimolare la nostra capacità di ragionamento.

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: Riesci a trovare la ragazza? È praticamente impossibile

Ad esempio, dei rompicapi molto famosi sono quelli del vignettista ungherese Dudolf, anch’essi famosissimi su Internet. E’ possibili trovarli anche semplicemente tra le immagini di Google. Alcuni dei suoi rompicapi sono davvero difficilissimi, tanto che nessuno (ma proprio nessuno) riesce ancora oggi a risolverli. In ogni caso, divertitevi, sperimentate ed esercitate sempre e costantemente il cervello. Sicuramente ne trarrete molta soddisfazione!