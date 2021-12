Wanda Nara, il top non contiene tutte le sue curve esplosive: il corpo giunonico della showgirl e influencer argentina è sempre da sogno, e il dettaglio non passa inosservato.

Dopo la crisi avuta con suo marito Icardi, pare che Wanda abbia proprio ritrovato il sorriso. A quanto pare infatti, la Nara avrebbe perdonato il bacio di suo marito Mauro con l’attrice e cantante argentina China Suarez; niente di rilevante e così i due hanno salvato il matrimonio.

Anche per distrarsi da tutte le voci di gossip sulla sua vita privata, Wanda si è buttata a capofitto sul lavoro, dove ottiene un successo dopo l’altro; oltre alla sua linea di cosmetici, l’argentina è prontissima a lanciare anche una nuova linea di costumi.

D’altronde, sebbene siamo in pieno inverno, l’atmosfera con la Nara è sempre bollente e il suo corpo giunonico fa sognare ormai da anni tantissimi suoi fan in tutto il mondo; il nuovo scatto lascia tutti senza parole e il dettaglio emerge a prima vista.

Wanda Nara, il top non contiene le sue prosperose curve: l’argentina sempre esplosiva

Biondissima e con gli occhi verdi, Wanda in ogni foto appare sempre come una ninfa da fiaba; per quanto possano accusarla di essersi rifatta tantissime parti del corpo, lei continua ad incantare mostrando una sensualità e un fascino fuori dal comune.

Seguitissima su Instagram, tanto da toccare quota 10 milioni di follower, la Nara sta costruendo un vero e proprio brand intorno al suo nome, tanto che per questo, dal suo profilo, è scomparso anche il cognome del marito.

Proprio per festeggiare il successo della sua linea di cosmetici, lady Icardi ha ora postato sul suo profilo uno scatto che la vede immortalare il momento della presentazione della sua linea in Argentina, la sua terra natale.

La Nara indossa una giacca nera, rigorosamente aperta per mostrare il top fucsia; a quanto pare però, nemmeno questo riesce a contenere il prosperoso décollété dell’argentina, che a quanto pare sotto il top risulta persino libero dal reggiseno.

Leggi anche –> Uomini e Donne: è arrivata la scelta di Roberta, ecco tutti i dettagli

Provocante ed esplosiva come sempre, Wanda si gode il successo del suo marchio, ricevendo l’affetto di migliaia e migliaia di fan. “Realizzando un altro dei miei sogni. La mia marca di beauty e il mio primo posto. Sono molto felice nel mio paese. Grazie per così tanto amore!” scrive nella didascalia del post, esprimendo tutta la sua gioia e gratitudine.

Leggi anche –> Sissi: la serie tv arriva su Canale 5, tutto quello che c’è da sapere e le anticipazioni

Di certo, questo pare essere solamente uno dei tanti traguardi che Wanda taglierà nel mondo della moda, mentre continua ad essere attivissima anche come modella; in attesa, ovviamente, di vederla posare anche per la sua linea di costumi.