Uomini e Donne: ecco il nuovo tronista, incredibile!

Uomini e Donne, a sorpresa il nuovo tronista: la scelta di Maria De Filippi ricade su di lui e lascia tutti quanti senza parole.

Periodo di grandi novità questo per lo storico programma di Canale 5 ideato da Maria De Filippi. Un forte scossone, almeno parlando delle puntate fino ad ora andate in onda, è arrivato sicuramente da Andrea Nicole, che con la sua “bravata” con Ciprian ha fatto indispettire tutti quanti, soprattutto Gianni Sperti.

Maria però pare averla subito perdonata e il programma è andato avanti come al solito; grosse novità in arrivo però perché a quanto pare è stato scelto il quarto tronista per questa stagione, dopo Matteo (che ha scelto prima del previsto), Joele (squalificato per il suo comportamento) e Matteo Ranieri, ultimo arrivato e ancora in studio.

Chi avrà scelto la De Filippi? Il nome è veramente a sorpresa e forse nessuno se lo sarebbe aspettato.

Uomini e Donne, ecco il nuovo tronista: rimangono tutti senza parole

La De Filippi, per sopperire alla carenza di tronisti, pare aver scelto una soluzione “in casa”: nessuno si aspettava però che proprio lui, nel giro di poco tempo, potesse arrivare a sedere sul trono.

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, il nuovo tronista del dating show sarebbe proprio Luca Salatino, che stiamo vedendo ancora impegnato come corteggiatore di Roberta Giusti.

Come facilmente intuibile, in queste ultime registrazioni sono successe diverse cose che hanno fatto sì che Luca, da corteggiatore, diventasse nel giro di poco tempo un tronista.

Nelle puntate di questi giorni, è avvenuta la scelta di Roberta, che in un clima assolutamente più sereno rispetto a quello creato da Andrea Nicole ha deciso di uscire dal programma con Samuele, forse contro ogni pronostico.

Salatino ha sempre avuto problemi con la tronista: entrambi forse troppo simili, non sono riusciti a trovare la giusta quadratura per costruire una relazione. La sincerità e la spontaneità di Luca non sono però passati inosservati, tanto che il pubblico l’ha sempre sostenuto e non ha mai avuto giudizi negativi dagli opinionisti.

Per questo, visto ormai l’addio delle due troniste, la De Filippi ha deciso di proporre subito proprio all’ex-corteggiatore il trono di Uomini e Donne; Salatino ha accettato e dunque, presto, lo vedremo al fianco di Matteo Ranieri, anche lui arrivato solamente da qualche mese e che continua il suo percorso.

La scelta di Luca non esclude però l’arrivo di un’altra tronista, che quasi sicuramente avverrà considerata l’assenza di donne sul trono allo stato attuale delle cose; da capire, anche qui, se ci sarà il ritorno di un volto già conosciuto oppure una new entry totale.