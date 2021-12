Risolvi il rompicapo e sfida i tuoi amici: riesci a trovare il panda nella foto? In pochissimi ci riescono, se ci riesci sei un genio!

Anche oggi ti proponiamo un divertente rompicapo che vi darà del filo da torcere! Come ogni giorno, infatti, ti proponiamo un test impegnativo che dovrete risolvere con l’impegno di tutte le vostre abilità. Sei in grado di risolverlo e sfidare i tuoi amici? Provaci subito!

Nel rompicapo di oggi ti verrà chiesto se riesci a trovare il panda nella foto. Si tratta di un test abbastanza semplice, ma che richiede l’utilizzo di tutto il vostro impegno. Prova a lanciare una sfida ai tuoi amici e misurate il tempo in cui riuscite a risolvere il rompicapo. Chi sarà il più bravo?

Risolvi il rompicapo e sfida i tuoi amici: riesci a trovare il panda nella foto?

Se sei un nostro lettore affezionato saprai che, ogni giorno, pubblichiamo test e quiz divertentissimi che ti aiutano a tenere allenato il tuo cervello. Sei quindi abbastanza preparato a questo rompicapo di media difficoltà che ti proponiamo oggi.

Nel test odierno, infatti, dovrai indicare se riesci a trovare il panda nella foto che ti proponiamo. L’immagine riporta un numero enorme di splendidi pupazzi di neve. Ce ne sono di tutti i tipi: c’è chi indossa una splendida sciarpa a righe e chi porta orgogliosamente un classico cappello a cilindro nero.

Ma non farti ingannare da questi splendidi pupazzi di neve. Tra di loro si è nascosto infatti un altrettanto tenero animale. Il simpatico panda, infatti, si è voluto nascondere tra i pupazzi, approfittando dello stesso colore delle creazioni fatte con la neve.

L’animale è praticamente introvabile e solo in pochissimi riescono a trovarlo in pochissimo tempo. Tu riesci a trovare il panda nella foto? Concentrati sui dettagli, senza lasciarti ingannare dall’illusione ottica dei pupazzi. Se vuoi un indizio ti diciamo che il simpatico panda è nascosto nella parte in basso a destra dell’immagine.

Arrivato a questo punto, avrai sicuramente trovato la soluzione al rompicapo o, al contrario, deciso di abbandonare la sfida. Non possiamo fare altro quindi che indicarti la posizione del panda. Ecco dove si era nascosto.

Come dicevamo, il panda si trovava nella parte in basso a destra dell’immagine. Un vero e proprio furbacchione. E tu l’avevi trovato? Prova a sfidare i tuoi amici: stabilite chi è il più bravo e il più veloce.