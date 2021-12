Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di New Amsterdam 4: ci sono novità shock per Max ed Helen. Ecco cosa succederà

Finalmente torna New Amsterdam 4. Dopo una lunghissima assenza dai palinsesti della NBC, durata dallo scorso 23 novembre, la serie tv tornerà ad essere trasmessa dal prossimo gennaio 2022. Secondo le anticipazioni, sarà un ritorno che avrà del clamoroso: ci sono infatti novità shock per Max ed Helen.

I telespettatori, dunque assisteranno ad un ritorno con i fiocchi. Gli appassionati di New Amsterdam vedrà infatti un cambiamento importante per l’adorabile coppia. L’ultima puntata del 2021, infatti, ha mostrato la decisione dei due di lasciare amici e colleghi per trasferirsi a Londra. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di gennaio 2022.

Anticipazioni di New Amsterdam 4: ci sono novità shock per Max ed Helen

Max ed Helen, dunque hanno deciso di trasferirsi a Londra. La loro esperienza in Inghilterra sarà quindi più lunga del previsto e, da quanto si apprende dalle anticipazioni, occuperà gran parte della trama delle prossime puntate di New Amsterdam 4.

Secondo quanto affermato dall’ideatore del Medical Drama, David Schulner, le prossime puntate approfondiranno la nuova vita della coppia. Ci sono infatti novità shock per Max ed Helen. I due dovranno affrontare le molte questioni rimaste irrisolte negli scorsi episodi.

Max Goodwin ha infatti lasciato il suo ospedale ed è tuttora sprovvisto della licenza medica. A questo punto, quindi, dovrà cercare di stabilirsi a Londra e adattarsi alla vita della city, in un ambiente ospedaliero molto diverso. Tutto questo potrebbe compromettere la relazione con Helen Sharpe.

I due dovranno infatti trovare un equilibrio nella nuova città e la loro strada non sarà priva di ostacoli. Nonostante questo, le anticipazioni parlano di un inizio di puntata estremamente gioioso e positivo. I due innamorati saranno prontissimi ad affrontare la nuova vita londinese e vivranno la loro quotidianità con passione e positività.

Si occuperanno infatti di rendere accogliente la loro nuova casa, con i migliori propositi che questa nuova si trasformi una bellissima esperienza. La coppia sembra molto serena, ma quanto durerà questa pace? Per scoprilo, quindi, vi diamo appuntamento a gennaio 2022, con i nuovi episodi dell’avvincente saga di New Amsterdam 4.