Luca, 15 anni, va a mangiare il sushi con gli amici. I genitori lo trovano morto nella sua camera

Tragedia a Napoli, un ragazzino di 15 anni ha perso la vita. Era uscito a mangiare sushi con degli amici, nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto.

Nessuno poteva immaginare che una cena a base di sushi tra adolescenti sarebbe finita in tragedia. Eppure Luca Piscopo, 15enne napoletano, lo scorso 2 dicembre se ne è andato. Nove giorni prima era uscito a cena con alcuni amici e avevano optato per un ristorante sushi con la formula “all you can eat” molto in voga tra i più giovani perché con un prezzo fisso – solitamente piuttosto basso – si può mangiare pesce a volontà. Ma dopo quel pasto Luca si sentì male: febbre alta, vomito e diarrea. Segni tipici di un’intossicazione. Poco più di una settimana dopo il ragazzino è morto nel suo letto, durante il sonno. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda. Venerdì scorso si è svolta l’autopsia sul corpo del giovane presso il Secondo Policlinico di Napoli. Il ristorante di sushi – che si trova nel quartiere del Vomero ed è di proprietà di un cittadino cinese – è stato sottoposto a sequestro preventivo. Dalle prime ispezioni dei Nas è risultato che il cibo fosse in cattivo stato di conservazione e sono stati trovati, in cucina, anche alimenti privi di tracciabilità.

Tra gli indagati, per omicidio colposo, per la morte di Luca anche un medico di base. Per il momento, tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni sulle cause della morte del 15enne e bisognerà attendere i risultati dell’esame autoptico. Il legale che assiste la famiglia della vittima, l’avvocato Marianna Borrelli, ha spiegato: “Luca già dalla stessa sera del 23 novembre avvertì febbre alta, vomito e diarrea. Sintomi che sono durati diversi giorni. Con la cura con antibiotici e antipiretici la temperatura è scesa, ma per quanto ci possa essere stato un minimo di guarigione questa non sarebbe avvenuta del tutto”. Il ragazzo – da quanto dichiarato dal legale e dalla famiglia – non aveva patologie né malformazioni. I genitori lo hanno trovato privo di vita nella sua cameretta. Una delle ragazze che era a cena con lui al ristorante quella sera è risultata positiva al batterio della salmonella. Al momento risultano indagati per omicidio colposo il medico di base che gli ha prescritto la terapia e il ristoratore cinese a cui la Procura di Napoli contesta anche il reato di somministrazione di alimenti nocivi. Un recente studio di un’Università della Catalogna – pubblicato sul Food and Chemical Toxicology – ha dimostrato che mangiare sushi troppo spesso potrebbe comportare gravi rischi per la salute. Questo perché il pesce – ma, a volte anche il riso, a seconda di dove viene coltivato – è ormai pieno di metalli pesanti quali mercurio, arsenico, piombo, cadmio e nichel che se si accumulano nell’organismo possono avere effetti devastanti.