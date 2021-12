Alberto Castagna è stato uno dei conduttori più amati in Italia ma conoscete sua figlia? si chiama Carolina ed è di una bellezza sconvolgente. Vediamo insieme com’è diventata.

Alberto Castagna è stato sicuramente uno dei volti che ha segnato la storia della televisione italiana. Da tutti descritto come un uomo buono e straordinario, impossibile da dimenticare anche dopo la sua morte.

Per moltissimi anni il noto conduttore televisivo, ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori con i suoi programmi, come dimenticare ad esempio Stranamore, che sicuramente in molti ricorderanno con affetto, la trasmissione ha avuto un enorme successo tra il 1994 e il 1997, quando andava in onda la domenica sera.

Ma vi ricordate della figlia di Alberto Castagna? oggi è cresciuta ed è diventata una bellissima donna. Vediamola insieme.

Leggi anche->Alimentazione: 5 cose da non fare assolutamente dopo mangiato

Ecco Carolina, la bellissima figlia di Alberto Castagna

In molti ricorderanno il tragico giorno in cui diedero la triste notizia della morte di Alberto Castagna, il noto presentatore ci ha lasciato a soli 59 anni per via di un’emorragia celebrale. Ovviamente, ancora oggi, il suo ricordo rimane vivo anche grazie ai suoi famigliari che ogni giorno postano qualche foto o video dell’amato giornalista.

Ma vi ricordate della piccola figlia di Alberto Castagna? ai tempi la portava anche in studio ma oggi è diventata una bellissima donna. La giovane ragazza vive e lavora a Roma ma essendo una persona molto riservata non ha mai inseguito la carriera del padre, anzi ama stare lontano dai riflettori.

Sul suo profilo Instagram pubblico spesso foto e video di lei e del padre di molti anni fa, ma non solo, pubblica anche moltissime foto insieme al suo fidanzato. Carolina ha un notevole successo sui social, tanto che il suo profilo ha raggiunto ben 8 milioni di followers.

La ragazza è di una bellezza indescrivibile, il suo volto non è molto cambiato da quando era piccola, ma sicuramente è maturata molto, occhi verdi, capelli lunghi e mori e fisico statuario.

Leggi anche->Domenica In anticipazioni: tra i tanti personaggi anche Monica Bellucci

Voi cosa ne pensate? vi piace la figlia di Alberto Castagna?