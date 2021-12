Non piacere a Berlusconi è un onore, Salvini è un fascista, disse Gino Strada e il sindaco vuole intitolargli una scuola

Addio generale Cadorna e benvenuto a Gino Strada. Una scuola piemontese cambierà nome ma non tutti sono d’accordo.

Una scuola media di Verbania, in Piemonte, ha deciso di dire addio al generale Luigi Cadorna – discusso generale della Prima guerra mondiale – per prendere il nome del fondatore di Emergency: Gino Strada, scomparso lo scorso 13 agosto. La decisione ha suscitato qualche perplessità anche perché Cadorna era nato a Pallanza, frazione verbanese sulle rive del lago Maggiore. Da decenni la scuola portava il suo nome. Solitamente è consuetudine che le scuole portino i nomi dei grandi personaggi legati al territorio e Cadorna, ricordato tristemente per la battaglia di Caporetto, in ogni caso è un nome significativo nella storia dell’Italia.

La decisione di chiedere il cambio di nome è stata approvata nello scorso ottobre dal consiglio di istituto ed è arrivata nell’ultima seduta sul tavolo della giunta comunale di Verbania, a cui compete esprimere un parere. Parere che è stato positivo. La giunta verbanese ha sottolineato che “con questa intitolazione la scuola intende proporre la figura di Gino Strada come punto di riferimento per i giovani e per la società, come esempio di italiano e di eroe di guerra e di pace”. Ora l’ultima parola spetterà al ministero degli Interni presieduto dal ministro Luciana Lamorgese: è la normale procedura che deve essere adottata quanto un’intitolazione, come nel caso di Gino Strada, si riferisce a persone morte da meno di dieci anni. E’ insorta la parte leghista della giunta comunale la quale ha accusato di voler cancellare la storia. Il capogruppo leghista ha accusato il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, sostenendo che la decisione sia un’operazione architettata dal Partito Democratico per cancellare la storia di Cadorna.

Tra la Lega e il fondatore di Emergency, è risaputo, i rapporti non sono mai stati buoni in special modo Strada ha accusato più volte l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini per le sue politiche in fatto di immigrazione. Strada non esitò a definirlo, in diverse occasioni “fascista” e lo associò alla figura di Hitler esortando gli italiani a liberarsene. In particolare si accanì contro l’ex vicepremier dopo la vicenda della Sea Watch e di Carola Rackete che, violando un divieto del Viminale, entrò in un porto italiano speronando una motovedetta con a bordo due agenti che sarebbero anche potuti morire. Ma per Gino Strada non c’erano dubbi: lui avrebbe agito come Carola. Ma non sono mai volati baci e abbracci neppure con Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia in corsa verso il Quirinale. Quando, nel 2013, era Strada a correre per il Colle con il Movimento Cinque Stelle, Berlusconi osò chiedere ai cittadini di Bari se volessero proprio il fondatore della Ong Emergency come capo dello Stato, ricevendo un coro di “no”. Al ché Strada rispose: “Lo metterò nel curriculum”. Paradossalmente ora Berlusconi si trova a strizzare l’occhio ai Cinque Stelle che, dal canto loro, non lo disprezzano più così tanto. Anzi, recentemente il pentastellato per eccellenza, Luigi Di Maio, ha dichiarato che apprezza il cambiamento di Berlusconi.