Roma. Erano da sole, le due sorelle anziane ritrovate ieri pomeriggio. Delle false assistenti sociali sono riuscite ad entrare nella loro casa.

Roma, quartiere Montesacro. Due sorelle anziane, Maria e Lisa Pifano, di 91e 89 anni, erano nella loro casa nella zona nord est della città. La loro giornata sembrava trascorrere senza particolari intoppi o colpi di scena. Mercoledì scorso, il dramma: due persone sono riuscite ad entrare nella loro casa. L’epilogo è drammatico.

Nella giornata di mercoledì 15 dicembre, le due sorelle sono state sorprese, sole e indifese, all’interno del loro appartamento nel quartiere Montesacro di Roma. Le donne sono state narcotizzate. Dopo gli intrusi hanno rubato qualsiasi cosa fosse presente all’interno dell’appartamento, facilitate dallo stato di incoscienza delle sorelle ultranovantenni.

L’allarme è scattato nel momento in cui alcuni parenti delle sorelle hanno provato a mettersi in contatto con loro. Non riuscendo nell’intento, hanno allertato le Forze dell’Ordine. I Carabinieri del commissariato Fidene Serpentara si sono dunque recati nell’appartamento per capire cosa stesse succedendo, trovando però la casa in un caos totale. È ignota la quantità di beni e denaro che le due donne sono riuscite a rubare.

Le sorelle sono state trovate nell’appartamento. Una era a terra sul pavimento, ferita alla nuca, mentre l’altra era in palese stato confusionale, forse ancora sotto l’effetto dei narcotici somministrati dalle donne. L’appartamento era completamente in disordine, con armadi e cassetti aperti come se qualcuno stesse rovistando alla ricerca di oggetti di valore. L’ultima volta che la famiglia aveva contattato le sorelle era stato lunedì scorso, poi niente di più. Sembra che di recente si siano verificate altre rapine in casa compiute ai danni di persone anziane da parte di falsi assistenti sociali.. Sconvolti i familiari che ieri hanno appreso la notizia della morte della signora Maria. La polizia scientifica ha effettuato un lungo sopralluogo all’interno dell’abitazione alla ricerca di eventuali tracce lasciate da coloro che avrebbero potuto aggredire le sorelle per fuggirne con denaro e gioielli. .

Entrambe le anziane sono finite entrambe in ospedale. La sorella in stato confusionale è stata ricoverata al Sandro Pertini in codice giallo, mentre Maria, la sorella ferita, in gravi condizioni, è stata ricoverata al Sant’Andrea in codice rosso. Purtroppo, non ce l’ha fatta.

La categoria degli anziani viene spesso presa di mira da ladri e malintenzionati che cercano di appropriarsi dei beni appartenenti a loro. Di recente, ha fatto scalpore il caso di Ennio, residente di Don Bosco al quale è stata occupata la casa da una donna rom, che ha messo a soqquadro l’appartamento dell’anziano prima di essere fatta uscire forzatamente dalle autorità.