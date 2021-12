Il paradiso delle signore: Anna e la decisione shock

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera della Rai.

Anche oggi, 17 dicembre, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda la super seguita soap opera Il Paradiso delle Signore.

Ricordiamo sempre che siamo alla sesta edizione, ovvero una di quelle maggiormente complicate che sono state prodotte!

Iniziamo con il dire che la relazione sentimentale tra Anna e Salvatore potrebbe subire un pesante colpo d’arresto.

Anna è assolutamente decisa a farlo

Il motivo è che la bella Imbriani non ha ancora rivelato tutto sulla figlia al suo compagno, perchè ha paura che quando scopre cosa è successo veramente nel suo passato lui la lasci.

La giovane donna e mamma, infatti si sente sbagliata ed ha paura di quello che potrebbe succedere e per questo motivo prenderà una decisione shock.

Quasi certamente dirà di mettere fine alla relazione con Salvatore una volta per tutte, mentre per quanto riguarda la nuova venere Gemma, riceve una bellissima sorpresa nell’armadietto dove le veneri si cambiano.

Troverà qualcosa che la riporterà indietro nel tempo, e per la precisione a quando faceva il presepe con il padre, che è venuto a mancare quando era molto piccola.

Flora, pensandoci bene, ha deciso di non denunciare i Guarnieri, o almeno per il momento questa è la sua decisione, ma ha bisogno di lasciare Milano e tornare in America per il periodo di Natale e rigenerarsi.

Ma prima di partire, lascerà alcuni regali alle Veneri, dove ogni singolo pensiero è assolutamente personalizzato per la persona che lo riceve.

Questo gesto, veramente molto bello, lascerà tutte le ragazze senza parole, e Dora inizierà anche a pensare di avere qualche chance con Nino, che non sembra più molto convinto di prendere i voti.

Il giovane inizia ad avere alcuni ripensamenti, ed anche Armando si è accorto di quanto sta accadendo, e per questo motivo si reca da Don Saverio per chiedere consiglio su cosa fare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda alle 15.45 circa sulla rai per capire come si svilupperanno tutte le situazioni.