Gennaio è il mese dei saldi! Siete pronti a spendere tutti i vostri risparmi nello shopping? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Black Friday è stata un’occasione d’oro per i fanatici dello shopping, ma niente sarà soddisfacente come i saldi 2022. Il mese dedicato sarà sempre gennaio e moltissime ditte stanno già preparando il terreno per offrire ai propri clienti i migliori sconti. La pandemia poi, ha sicuramente limitato le risorse finanziarie delle famiglie italiane: a causa dell’emergenza sanitaria, moltissimi lavoratori hanno perso il loro impiego, oppure l’hanno ridotto drasticamente.

Ecco perché l’occasione dei saldi, rappresenta decisamente il momento migliore per aggiudicarci il capo di abbigliamento tanto agognato, quel paio di orecchini che non potevate permettervi oppure quello smartphone che, a prezzo pieno, costa quanto un intero stipendio. Le vacanze di Natale passeranno presto, gennaio è molto più vicino di quanto si possa percepire. Mettete quindi da parte qualche soldino e abbiate pazienza, il mese dei saldi è dietro l’angolo!

LEGGI ANCHE —> Stelle di Natale: come non far perdere le foglie alla pianta

Saldi invernali – Ecco le date di inizio

LEGGI ANCHE —> Oroscopo 2022: ecco i segni che saranno sfortunati il prossimo anno

Le date di inizio sono 5-6 gennaio 2022 e sono comuni all’incirca in tutte le Regioni italiane. I negozi ancora non hanno effettivamente confermato le date, ma informazioni certe a questo riguardo arriveranno sicuramente molto presto. Nel frattempo comunichiamo quello che dovrebbe essere il giorno d’inizio e ipotetica fine per Regione: Abruzzo dal 6 gennaio al 5 marzo, Basilicata dal 6 gennaio al 1 marzo, Calabria dal 6 gennaio al 28 febbraio, Campania dal 5 gennaio al 1 marzo, Emilia Romagna dal 5 gennaio al 1 marzo, Friuli Venezia Giulia dal 6 gennaio al 31 marzo, Lazio dal 5 gennaio al 16 febbraio, Liguria dal 15 gennaio al 6 febbraio, Lombardia dal 5 gennaio al 16 febbraio, Marche dal 5 gennaio al 1 marzo, Molise dal 6 gennaio al 4 marzo, Piemonte dal 6 gennaio al 28 febbraio, Puglia dal 6 gennaio al 28 febbraio, Sardegna dal 6 gennaio al 4 marzo, Sicilia dal 6 gennaio al 15 marzo, Toscana dal 5 gennaio al 15 marzo, Trentino Alto-Adige dall’8 gennaio al 5 febbraio, Umbria dal 5 gennaio al 4 marzo, Valle d’Aosta dal 6 gennaio al 31 marzo ed infine Veneto dal 5 gennaio al 31 marzo. Queste dovrebbero essere le date ufficiali. A questo punto, buono shopping!