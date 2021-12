Miss Italia finale shock: La finale rimandata per Covid al 2022

Miss Italia, shock per la messa in onda della finale: l’ultimo capitolo della nuova edizione del concorso di bellezza rinviato per Covid.

Grandissima sfortuna per questa nuova edizione di Miss Italia, che per l’occasione si presenta con un formato totalmente inedito e soprattutto con una nuova modalità di trasmissione.

A quanto pare quindi, la finale del concorso di bellezza non verrà trasmessa il 19 dicembre su Helbiz Live, ma slitterà direttamente al 2022; si dovrà dunque attendere per vedere chi trionferà quest’anno, sotto gli occhi attenti della conduttrice d’eccezione Elettra Lamborghini.

Miss Italia, finale rinviata per Covid al 2022

In piena pandemia ormai da quasi due anni, situazioni del genere non ci stupiscono più ma generano comunque un grande dispiacere; l’appuntamento con l’evento di Patrizia Mirigliani ha dunque dovuto fronteggiare l’emergenza Covid-19.

A comunicare lo slittamento direttamente al prossimo anno una nota stampa della manifestazione, con un giorno di gennaio che sembra essere la data indiziata per la nuova messa in onda.

“Abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale” si legge nel comunicato.

Tanta sfortuna quindi per una manifestazione che, dopo il drastico calo di ascolti, aveva deciso di rinnovarsi; affidarsi ad Helbiz è stata una scelta innovativa per guardare al futuro, così come anche la scelta per la conduzione di un personaggio così amato da tutti, un concentrato di simpatia e sensualità come Elettra Lamborghini, affiancata dall’inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno.

Alla serata finale parteciperà con molta probabilità anche Carolina Stramare, ex-Miss Italia (vincitrice del concorso nel 2019) e ora a tutti gli effetti volto della piattaforma streaming, specie della Serie B di Calcio; la giovane giornalista sportiva si candida a seguire le orme della Leotta e darà sicuramente lustro alla serata finale della manifestazione.

Venti in totale le aspiranti Miss, più dieci ragazze che invece concorrono per la corona di Miss Social; le partecipanti si sfideranno in varie attività, molte delle quali anche legate a tematiche sociali come quelle della sostenibilità e dell’inclusione, per la realizzazione di un vero e proprio show sulla scia dei vari reality.

A questo punto, non ci resta che aspettare gennaio per vedere finalmente la manifestazione giungere al termine e scoprire chi sarà la nuova Miss Italia; ovviamente, sperando che le ragazze e i membri della produzione positivi al Covid possano stare bene e guarire presto.