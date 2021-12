Test: il primo colore che riesci a leggere rivela una verità su di te!

Nuovo test, il primo colore che vedi nell’immagine potrebbe rivelare una grande verità su di te: leggi le soluzioni e scoprila.

I test visivi proposti online solitamente mettono alla prova il nostro occhio, sfidando la nostra abilità d’osservazione; questa volta però, come capita altre volte, l’immagine proposta punta a svelare alcuni lati nascosti della nostra personalità.

Il nuovo test psicologico propone infatti un’immagine, all’interno della quale è raffigurata una griglia che rimanda ai più classici cruciverba; al suo interno, sono presenti diversi nomi di colori.

Quale colore “leggi” per primo in questo grande mare di lettere? La risposta potrebbe rivelare una grande verità su di te, continua a leggere per scoprire di quale si tratta. Guarda attentamente l’immagine e tieni a mente il colore.

Test, il primo colore che vedi rivela una verità su di te

Arrivato a questo, sicuramente avrai avuto modo di leggere il nome di un colore all’interno della griglia; non ti resta quindi che continuare a leggere e scoprire la verità, lasciandoti suggestionare da questo test (che non ha, lo ricordiamo, fondamenti scientifici).

Nero

Hai visto per primo il nero? Sei quasi sicuramente un tipo molto responsabile, che ama sempre darsi da fare e soprattutto punta sempre alla perfezione. I fallimenti per te non sono contemplati, sei molto organizzato e metodico ma quando le cose non vanno secondo i piani provi un grande senso di frustrazione.

Per migliorare i rapporti con gli altri, dovresti smetterla di pretendere più del dovuto da te stesso e anche dagli altri; sperimenta pazienza e leggerezza e goditi di più i tuoi traguardi.

Rosso

Se il colore che hai letto per primo è il rosso, sei un tipo che vive la vita intensamente, che si butta a capofitto in ciò in cui crede; ami i tuoi spazi e la tua libertà e quando li senti minacciati fai di tutti per preservarli.

Di base sei un tipo sincero e onesto, per questo pretendi lo stesso dagli altri; una volta persa la tua fiducia, è difficile recuperarla. Spesso però sei impaziente, dovresti anche imparare ad aspettare ed essere meno sospettoso.

Blu

Se il primo nome che hai letto nella griglia è il blu, allora dovresti essere una persona dal carattere forte, ma piuttosto emotiva; spesso non senti di essere parte della realtà in cui vivi e, non essendo d’accordo coi suoi principi, tenti di cambiarla.

Ami essere circondato dalle persone che ti vogliono bene, ma sei molto geloso anche dei tuoi momenti di solitudine, che ti permettono di pensare e riflettere; spesso, rimugini troppo sul passato mentre dovresti concentrarti sul presente.

Verde

Hai trovato il verde? La calma ti contraddistingue, sai essere molto solidale e altruista verso gli altri; la routine quotidiana che ti crei ti dà sicurezza e alla base della tua personalità c’è sicuramente l’organizzazione. Ti piace che le persone intorno a te stiano bene, ma spesso arrivi a rinunciare anche al tuo benessere per quello degli altri; un errore da non commettere.

Giallo

Se il primo colore che hai letto è stato il giallo, sei una persona molto sentimentale che ha sempre voglia di aiutare gli altri; trovi grande benessere in questo e sai essere sempre una spalla su cui piangere, capace di dare grandi consigli. Sai capire i bisogni degli altri, ma spesso dai troppo in maniera incondizionata: dovresti anche scoprire il piacere di ricevere, senza farti troppi problemi o limitarti.

Indaco

Se hai scovato questo colore, hai sempre dei grandissimi sogni; sei una persona dotata di grande energia e non ti lesini mai quando si tratta di lavorare duramente. Ti piace fare tante cose, anche se ti crei spesso la tua lista delle priorità; crei grandi legami con le persone, anche se non dovresti vivere solamente nel futuro ma anche goderti di più il presente.

Oro

E’ stato il nome dell’oro a colpire il tuo occhio nell’immagine? Allora dovresti essere una persona molto sicura, destinata a raggiungere sicuramente grandi successi; hai talento nel vincere le sfide, sei dinamico e curioso, sempre alla ricerca di nuove cose da fare.

Ami allenarti, ti piace essere guardato e sentirti bene con te stesso; molto spesso però, non ti apri e lasci le tue emozione chiuse dentro il tuo cuore. Dovresti imparare a fidarti e ad aprirti di più.

Rosa

Infine, se hai trovato il rosa nell’immagine, dovresti essere una persona caratterizzata dalla dolcezza e molto creativa; sei sempre in fuga dalla routine quotidiana, ami sentirti libero e cerchi sempre attività che ti diano degli stimoli.

Nonostante questo però, dovresti cercare di non scappare troppo dagli impegni, vivendo come credi ma non dimenticando le cose importanti.