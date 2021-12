Il 2022 è sempre più vicino, siete pronti a scoprire quali saranno i segni zodiacali più sfortunati? Vediamolo insieme.

La sfortuna è dietro l’angolo per tre segni in particolare. A quanto pare, la pandemia, la distanza sociale e la difficoltà a trovare lavoro non bastano, anche le stelle sono a sfavore di questi segni zodiacali. Preparatevi quindi, correte ai ripari e procuratevi una bella armatura per il 2022. La sorte non sarà particolarmente buona per Capricorno, Aquario e Pesci, sarebbe meglio cominciare a programmare sogni e speranze il prossimo anno ancora, facciamo 2023? Ecco cosa riserva il futuro a questi tre sciagurati.

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: ecco i 5 segni fortunati nel 2022

I segni sfortunati dello Zodiaco

Capricorno: questo segno sciagurato avrà problemi sia in campo lavorativo che sentimentale. Delle spese impreviste potrebbero farvi avere il conto in rosso, inoltre state attenti perché potreste perdere il posto di lavoro. Per quanto riguarda i partner sentimentali invece, sappiate che la separazione potrebbe essere dietro l’angolo per le coppie appena sposate.

LEGGI ANCHE —> Segni zodiacali: questi non possono essere ingannati assolutamente

Aquario: le stelle non saranno buone neanche con l’Aquario. Il 2022 sarà particolarmente sfortunato dal punto di vista sentimentale: non vi piacerà nessuno, sentirete un’apatia di fondo a questo riguardo e, nel caso siate già impegnati, probabilmente vi stuferete dell’attuale partner. Inoltre, come se non bastasse, sarebbe meglio mettere da parte i vostri sogni, il 2022 sarà poco soddisfacente anche da questo punto di vista.

Pesci: vi toccherà raccogliere ciò che avete seminato nel 2021. Le scelte sbagliate vi influenzeranno negativamente nel 2022, la sfortuna quindi non sarà per nulla causale. Come si dice “chi è causa del suo male pianga se stesso”. Ebbene, per evitare che nel 2023 – e negli anni futuri – ricapiti una situazione del genere, sarebbe meglio utilizzare maggiormente la razionalità. Pensate prima di parlare e, soprattutto, prima di agire.