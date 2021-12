Dopo 6 mesi dalla scomparsa dell’ex allievo di Amici, Michele Merlo, arriva il primo indagato per la sua morte. Andiamo a vedere.

Era il 6 giugno quando Michele Merlo morì a causa di un’emorragia celebrale, a causa di una leucemia fulminante.

Il padre del 28enne, conosciuto grazie alla sua partecipazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, non si è mai arreso e si è sempre battuto per sapere la verità su quella morte.

Da quanto si apprende, ci sarebbe già un nome nel registro degli indagati. La procura di Bologna aveva già assolto il pronto soccorso al quale si era recato il cantante dopo aver accusato i primi sintomi.

Solo qualche giorno fa, il padre di Michele Merlo, aveva detto di essere in cerca di verità e non di vendetta “Io e la mia famiglia non cerchiamo vendette, nemmeno soldi, ma la verità sì. Se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare e noi andremo fino in fondo”.

Morte Michele Merlo: C’è un primo indagato

I suoi genitori, quindi, chiedono soltanto “La verità su quanto è accaduto a Cittadella, a Rosà, a Bologna”. Come spiega sempre il padre, Michele si era recato al Pronto Soccorso di Cittadella, dopo essersi sentito male e con due ematomi alla gamba.

Ma dopo aver atteso molto tempo senza essere visitato, decise di andare via e di recarsi dal suo medico di famiglia. Ed il medico di Rosà, il suo paese, ha parlato che Merlo gli disse che aveva preso delle botte durante il trasloco.

A questo punto, il cantante, però, aveva deciso di mandare un’e-mail con la foto dell’ematoma allo studio medico, ma proprio dallo studio medico la risposta era stata che quella e-mail serviva solo per “la richiesta di una terapia cronica”, in caso contrario poteva chiamare la segreteria.

La procura di Vicenza, quindi, sta indagando su “una sottovalutazione diagnostica”, come riporta il Resto del Carlino.

La responsabilità, quindi, della sua morte vanno cercate sia dal medico di famiglia che dal Pronto Soccorso di Cittadella, dato che Mike Bird “si era presentato a Vergato con placche, sangue dal naso, mal di gola e mal di testa ed è stato dimesso con diagnosi di faringite e prescrizione di un antibiotico per lui era già troppo tardi”.