Anna se ne è andata nel giro di poco. Fino all’ultimo ha rifiutato il vaccino anti Covid in nome della sua libertà di autodeterminazione.

“Piuttosto che morire strisciando, mi auguro di farlo in piedi. E allora, a questo punto, preferisco prendermelo questo virus“- queste le parole di Anna Caruso, 64enne operatrice socio-sanitaria di Acqui Terme in servizio all’ospedale di Alessandria. La donna era rimasta in servizio fino allo scorso settembre. Poi arrivò la sospensione a causa del suo rifiuto a farsi vaccinare contro il Covid, “conditio sine qua non” per i lavoratori del comparto sanitario per i quali non è sufficiente l’esito negativo di un tampone. Il 3 novembre la 64enne aveva pubblicato un video su Facebook nel quale sosteneva che, piuttosto che farsi iniettare il vaccino, avrebbe preferito contrarre il virus. E aveva rincarato la dose asserendo: “Ogni volta che sto con gente ci baciamo, facciamo qualsiasi cosa e non ci prendiamo un cacchio di niente. I politici si sono venduti la nostra salute“. Quaranta giorni dopo Anna se ne è andata con il Covid nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Tortona. Il vaccino avrebbe evitato questo decesso? Nessuno può dirlo con certezza ma molto probabilmente sì. Il vaccino, infatti, non impedisce né di contrarre il virus né di trasmetterlo – come ribadisce da quasi un anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità – ma nella maggioranza dei casi impedisce che l’infezione diventi grave. Pertanto, solitamente, chi è vaccinato non finisce in terapia intensiva e non muore a causa del Covid. Ci sono, tuttavia, eccezioni: persone molto anziane o con patologie come cardiopatia, diabete e obesità, anche se vaccinate con due dosi, rischiano comunque di finire in rianimazione e decedere con il virus. Il report di ottobre dell’Istituto Superiore della Sanità lo conferma.

Prima di essere trasferita a Tortona, Anna Caruso era nella rianimazione dell’ospedale dei Santi Antonio e Biagio – ad Alessandria – in cui aveva lavorato fino a pochi mesi prima. I medici avevano deciso il trasferimento proprio per consentire al reparto di poter accogliere persone in condizioni gravi anche se non malate di Covid, evitandone l’intasamento. A Verona, nel frattempo, un altro no-vax convinto si trova intubato e in gravi condizioni: Mauro da Mantova, presenza fissa, o quasi, della trasmissione radiofonica La Zanzara. Mauro, carrozziere di 61 anni, non solo fino all’ultimo ha rifiutato il vaccino ma, addirittura, con la febbre a 38 è andato al supermercato vantandosi di fare l'”untore”. Una volta finito in terapia intensiva ha rifiutato l’ossigeno fino a ché non ha visto la morte in faccia.