Ogni segno zodiacale ha le sue specifiche caratteristiche. Questi 4 in particolare possono essere particolarmente subdoli.

Ogni segno ha le proprie peculiarità. Esistono tuttavia, segni zodiacali influenzati dalle stelle e dall’universo, i quali possono risultare particolarmente subdoli e maligni. Oggi parleremo proprio di quei quattro segni che è meglio non provocare. Alcuni di loro infatti, se finisci nella loro lista nera, possono arrivare a pugnalarti alle spalle. Devi diffidare dall’Ariete, Gemelli, Leone e Sagittario.

4 segni che ti pugnaleranno alle spalle

Ariete: il difetto principale di questo segno risiede nella grande (enorme) ambizione. Potete anche essere amici di una vita e compagni affidabili, ma se ostacolate i loro obiettivi potrebbero fare di tutto per rispondere al fuoco. L’Ariete è un segno molto accentratore e protagonista. Ama la competizione e soprattutto arrivare primo in ogni campo. In sostanza, se avete i medesimi obiettivi di un Ariete, rimboccatevi le maniche e tenere i nervi ben saldi.

Gemelli: questo segno è particolarmente analitico e ascolta poco le emozioni. Ciò che più gli interessa sono le conquiste personali e, se l’obiettivo nuoce alla libertà altrui, poco interessa al Gemelli. Inoltre, può essere un manipolatore. Vi ferisce? Bene, sappiate che la colpa sarà in ogni caso la vostra.

Leone: questo segno può essere molto protettivo e affettuoso, ma allo stesso tempo opportunista e accentratore. Ama essere al centro dell’attenzione e farebbe di tutto pur di ricevere ammirazione dal prossimo. Probabilmente le conversazioni con lui potrebbero risultare dei lunghi monologhi su quanto siano incredibili. E voi? Beh…magari parlerete più tardi.

Sagittario: vivono di emozioni forti, di avventure e odiano la monotonia. Seguire costantemente una routine è qualcosa che fa venire loro l’orticaria. Per questo, se un giorno dovessero pugnalarvi alle spalle oppure sparire, probabilmente è perché si stavano annoiando.