Anche oggi per voi un bellissimo rompicapo per tenere allenata la vostra mente: riesci a vedere l’unico orsetto senza fiocchetto?

Come ogni giorno, siamo pronti a proporti un nuovo divertentissimo rompicapo che ti aiuterà a tenere allenate e a misurare le tue abilità di logica. Se sei interessato a metterti costantemente alla prova e misurare i tuoi risultati, prosegui nella lettura di questo articolo.

Vogliamo infatti proporti un gioco divertentissimo che ti permetterà di impegnare tutte le tue abilità visive e logiche. Riesci a vedere l’unico orsetto senza fiocchetto? A detta di molti sembra essere impossibile, tu invece pensi di riuscirci?

Riesci a vedere l’unico orsetto senza fiocchetto? Ecco il rompicapo impossibile

Il rompicapo di oggi è particolarmente difficile. Ad essere protagonisti saranno dei simpatici orsetti di peluche. Tra di loro si nasconde qualcuno che ha deciso di essere meno elegante degli altri, ma è anche quello più bravo a nascondersi.

LEGGI ANCHE –> SONNO: LE CATTIVE ABITUDINI DA ELIMINARE

Non sarà facile, ed è qui che entri in gioco tu: riesci a vedere l’orsetto senza fiocchetto? Se vuoi cimentarti in un rompicapo impossibile, questa è la tua occasione. In tanti, infatti, decidono di gettare la spugna e vanno direttamente alla soluzione. Tu cosa farai?

Non sarà facile trovare l’unico orsetto senza fiocchetto, anche perché, dopo un primo sguardo, sembrano tutti uguali. Ma non demordere, con un po’ di attenzione e tanta, tanta concentrazione, riuscirai a trovarlo. Se vuoi, noi possiamo fornirti un piccolo indizio, zoomando la zona dove si trova il simpatico orsacchiotto.

A questo punto dovrebbe risultare un po’ più facile trovarlo. L’unico orsetto senza fiocchetto si trova proprio nella zona da noi evidenziata con lo zoom, non dovrai fare altro che cercarlo tra questi orsetti, apparentemente tutti uguali tra di loro.

LEGGI ANCHE –> ALTRO CHE BITCOIN, QUESTO È L’INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Bene, se sei arrivato fin qui vuol dire che hai risolto il rompicapo o, al contrario, hai deciso di lasciar perdere e gettare la spugna. In ogni caso, complimenti per l’impegno. Qui di seguito la soluzione del rompicapo: ecco dov’era l’unico orsetto senza fiocchetto.