Il cantante Giuseppe Povia è risultato positivo al Covid. Qualcuno nelle scorse ore ha fatto battute ironiche riprendendo il testo di una sua celebre canzone.

Il Covid non guarda in faccia nessuno e colpisce anche le celebrità. L’ultima “vittima” è il cantante Giuseppe Povia. Il cantante nelle scorse ore ha reso noto di essere positivo al virus avrebbe dovuto prendere parte ad una manifestazione contro il Green Pass a Genova ma, a causa di questo imprevisto, ha dovuto rinunciare. Visto che Povia non è vaccinato ed è contrario all’obbligo del Pass, si è presto scatenata una facile ironia sui social. Il primo a commentare sarcasticamente su Twitter è stato Nino Cartabellotta, medico chirurgo, presidente della Fondazione Gimbe che ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di formazione e ricerca in ambito sanitario. Il medico sul suo profilo ha scritto: “Finché i cretini fanno (eh) / Finché i cretini fanno(ah) / Finché i cretini fanno ‘boom’“. Cartabellotta ha ovviamente ripreso il testo di un celebre brano di Povia: “Finché i bambini fanno oh”, il quale, tuttavia, voleva lanciare un messaggio positivo e di speranza verso il futuro.

Le parole di Cartabellotta non sono risultate gradite a molti e sui social è presto scoppiata la polemica. Infatti, anche se sicuramente le intenzioni del presidente di Gimbe erano le migliori, la sua ironia è parsa un po’ troppo pungente in un momento critico per Povia. Insomma, come a dire: con la salute non si ironizza. Cartabellotta, per tutta risposta, ha appunto fatto notare di aver semplicemente ripreso le parole di una canzone di Povia stesso. Ma evidentemente la sua spiegazione non è risultata convincente in quanto ha ricevuto minacce di morte: “Gli attacchi sono arrivati da tutte le parti, ho ricevuto anche minacce di morte. Questo la dice lunga sul fatto che la libertà di espressione secondo i no vax deve essere garantita solo a chi diffonde teorie complottiste, gli altri non possono neanche fare un po’ di ironia” – ha spiegato.

E’ bene ricordare che il Covid colpisce non solo chi è contrario al green Pass e non è vaccinato. Di recente Valerio Capriotti, nome celebre della ristorazione capitolina, ha raccontato la sua storia che ha del paradossale. Il famoso manager, pur essendo vaccinato con due dosi, ha contratto il virus ma il suo Green Pass continuava ad essere valido. Pertanto capriotti, se avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente uscire, entrare in palestra, ristorante, cinema e contagiare chissà quante altre persone.