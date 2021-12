Giovedì prossimo andrà in onda un nuovo episodio prima della pausa invernale: uno dei medici del Grey-Sloan Memorial si troverà nei guai. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni.

Il 16 dicembre andrà in onda in America un nuovo episodio di Grey’s Anatomy 18. Lo show di Shonda Rhymes si fermerà per la pausa invernale. Questa puntata si intitolerà “It Came Upon a Midnight Clear”.

Dove eravamo rimasti: Meredith era stata trattenuta in Minnesota per il suo grande progetto, ovvero quello di trovare una cura per il Parkinson, la stessa malattia di cui è affetto il dottor Hamilton. Questa ricerca fa dei passi da giganti, soprattutto grazie ad Amelia e Kai.

Nel frattempo, Link e Jo si occupano dei figli e dopo averli portati ad uno spettacolo, devono operare uno degli attori che si è sentito male. E dopo l’operazione, Link confida che in passato ha avuto una cotta per la sua amica.

Intanto nel prossimo episodio, vedremo se il chirurgo ortopedico riesca nel suo intento, ovvero quello di riuscire a passare le feste natalizie con la sua (ex) compagna Amelia e il loro figlio Scout.

Grey’s Anatomy: le anticipazioni sulla nuova puntata

Andiamo a vedere le anticipazioni, prese dal sito Survived the Shows: “I medici del Grey Sloan Memorial Hospital festeggiano le vacanze; Hamilton e Meredith si preparano per un traguardo importante relativo al loro progetto; Link vuole trascorrere le vacanze con Amelia e Scout come una famiglia, Schmitt è costretto a prendere una decisione difficile durante un intervento “.

Ma oltre a questo assisteremo ad un incidente in cui sarà coinvolto uno dei dottori del Grey-Sloan Memorial.

Il figlio della dottoressa Megan Hunt, Farouk, ha dovuto subire un intervento delicato. E nell’ultimo episodio, il dottor Cormac Hayes è stato costretto ad utilizzare l’ECMO. Ma, ora, Farouk necessita di un trapianto.

Andiamo a vedere il video delle anticipazioni, grazie a Spoiler Tv:



Per questo motivo, il dottor Hayes e la dottoressa Haltman decidono di andare a prendere il cuore. Ma a loro decide di unirsi anche lo zio del figlio della Hunt, Owen. Ma mentre si trova in viaggio, il conducente della macchina dove si trova il maggiore Hunt ha un malore. Anche se Owen cercherà di riprendere in mano la situazione, la macchina finisce fuori strada e va a sbattere contro un albero.

Owen Hunt ce la farà o sarà il suo modo di dire addio alla serie che lo ha reso famoso?