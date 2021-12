Gemma Galgani cade al fascino del cavaliere e lo bacia!

Gemma Galgani di nuovo al centro della scena di Uomini e Donne, dopo essere guarita dal Coronavirus; la dama bacia il suo nuovo cavaliere.

Rush finale per Uomini e Donne prima della pausa natalizia, col programma di Maria De Filippi pronto in queste due settimane a regalarci tantissimi colpi di scena. Mentre Andrea Nicole sembra prossima alla scelta, il trono over continua a proporre polemiche ma anche nuove coppie, lasciando sempre grande spazio alle discussioni.

Diego è tornato a far parlare di sé grazie alla conoscenza con Elena, non presa benissimo dagli opinionisti, che continuano ad attaccarlo continuamente non dandogli più fiducia.

La regina indiscussa è però di nuovo lei, Gemma, tornata in studio dopo l’assenza obbligata causa Covid-19. La dama torinese è di nuovo felice e, a quanto pare, ci ha messo poco a cedere al fascino del suo nuovo cavaliere; scatta il bacio tra i due, raccontato in studio.

Gemma Galgani, il nuovo bacio a Uomini e Donne

Stando a quanto rivelano le anticipazioni per le prossime puntate del dating show, in studio si presenterà un nuovo cavaliere, Luigi, pronto ad iniziare una conoscenza con Marika Geraci.

Quando a Gemma invece, è totalmente presa da Leonardo, uomo che durante il suo periodo di quarantena ha conosciuto virtualmente; i due si sono finalmente incontrati in studio e la dama torinese già aveva tantissime aspettative circa la loro uscita, anche viste le mire che la nuova dama Nadia aveva messo sul suo cavaliere.

A quanto pare, come ci si aspettava i due hanno vissuto delle meravigliose esterne piene di passioni, dove sono scattati i primi baci; Gemma sembra così essersi lasciata definitivamente alle spalle la frequentazione con Costabile Albore, un uomo che in precedenza l’aveva presa tantissimo. Come commenterà Tina, solitamente mai a corto di critiche quando si tratta di Gemma, nel vedere l’esterna fra i due?

Staremo a vedere, mentre nel frattempo arrivano anticipazioni anche circa i tronisti. Dopo la scelta di Andrea Nicole infatti, il programma si trova nuovamente con una poltrona rossa libera, cosa già successa sia dopo la precoce scelta di Matteo, sia dopo l’allontanamento di Joele dal programma.

Pare però che la produzione, almeno fino alla sosta natalizia (parlando di puntate registrate) voglia continuare solamente con Matteo Ranieri (chiamato proprio dopo l’abbandono dei due tronisti) e Roberta Giusti, ancora impegnati nelle frequentazioni con corteggiatori e corteggiatrici. Con l’anno nuovo se ne riparlerà e non sono esclusi colpi di scena.