Ognuno di noi ne ha una diversa: com’è la forma delle vostre unghie? Ecco quali aspetti della tua personalità potrebbe rivelarti

Esistono numerosi test della personalità in giro per il web, di certo non se ne possono contare sulla punta delle dita. A proposito, com’è la forma delle vostre unghie? Il prossimo test avrà proprio le vostre dita come protagonista e la loro forma sarà fondamentale.

Ognuno di noi, infatti, ha la forma delle unghie diverse. Ce ne sono di rettangolari, a triangolo, ecc. Com’è invece la forma delle vostre unghie? Se volete scoprire tratti della personalità che non conoscevate, provate questo simpatico test, rimarrete sbalorditi.

Com’è la forma delle vostre unghie? Ecco il nuovo test della personalità

Sapete che le vostre dita possono dire molto su quei tratti della personalità che non conoscevate? Se siete interessati e volete approfondire di più la questione, rispondete ad una semplice domanda: “Com’è la forma delle vostre unghie?”. La risposta a questa domanda potrebbe rivelare molto di voi.

Unghia lunga e rettangolare

Se avete le unghie dalla forma lunga e rettangolare, probabilmente siete in possesso di una personalità frizzante e socievole. Vi piacciono moltissimo le nuove esperienze e avete una gran voglia di conoscere il mondo. Siete amanti dei dettagli e nel vostro lavoro riuscite sempre a risolvere i problemi;

Unghia larga e piatta

Le unghie larghe e piatte sono indice di una personalità lucida e analitica. Sete delle persone che riflettono molto prima di prendere una decisione e, per questo, siete visti come dei buoni consiglieri. Vi piace molto imparare cose nuove e studiare;

Unghia irregolare e piccola

Se avete delle unghie dalla forma irregolare e piccole, vuol dire che siete delle persone empatiche e molto sensibili. Vi dedicate molto a coltivare le vostre amicizie e non date nulla per scontato. A volte sembrate persone un po’ fredde, ma in realtà nascondete un gran cuore;

Unghia quadrata

Se avete le unghie dalla forma quadrata, probabilmente siete una persona concreta e molto volenterosa. Possedete grandi capacità di leader e sapete prendervi le vostre responsabilità. I vostri amici sanno di poter contare su di voi e vi prendono in considerazione sia nei momenti più seri che in quelli dove c’è da divertirsi;

Unghia corta e rotonda

Se le vostre unghie sono corte e rotonde, avete una personalità molto creativa. Vi piace inventare e buttarvi in cose nuove, amate divertirvi e spingervi al massimo delle vostre possibilità. Siete delle persone molto fedeli e i vostri amici vi adorano per questo;

Unghia triangolare

L’unghia dalla forma triangolare è indice di una personalità vivace e coraggiosa. Siete delle persone molto testarde e vi fate travolgere dalla passione. Siete ben consapevoli di ciò che volete e cercate di ottenerlo nella maniera più facile;

Unghia ovale e lunga

Se avete le unghie dalla forma ovale e lunga, vuol dire che siete delle persone altamente creative e gentili. Traete molta ispirazione e forza dal mondo e vi piace molto navigare con la fantasia. Vi circondate di cose belle e vi piace molto aiutare gli altri;

Unghia con una spessa cuticola

Le unghie con una cuticola spessa indicano una personalità colorata e vivace. Non vi piace seguire strade giù battute e siete piuttosto anticonformisti. Non vi piace l’ordinario e tendete a trasformare le parti noiose della vostra vita in qualcosa di vivace e, appunto, colorato.