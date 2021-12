Elettra Lamborghini soprende ancora una volta i fan: la notizia che ha shockato tutti, da non credere cosa le è successo.

L’ereditiera si riprende la scena, anche se poi i riflettori non hanno mai smesso di essere puntati su di lei. Amatissima da uomini e donne, da grandi e piccini, la Lamborghini è un concentrato di simpatia e sensualità, due caratteristiche che ha portato anche nella sua carriera musicale.

Da qualche anno ormai è la regina indiscussa del twerk italiano, seguitissima sui social; la performance sul palco di Sanremo non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità e dare una svolta definitiva alla sua carriera.

Ora, la nuova notizia su di lei ha scioccato tutti quanti, ma fortunatamente in senso positivo; cosa sta per succedere ad Elettra, proprio a pochi giorni dal lancio del nuovo singolo natalizio, A mezzanotte, che ha subito riscosso un grandissimo successo.

Elettra Lamborghini, la notizia shock: torna in tv

La carriera della Lamborghini pare prontissima ad accogliere un nuovo prestigioso traguardo, considerato l’imminente ritorno in tv dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi.

Come annunciato infatti, la cantante è stata scelta da Patrizia Mirigliani per presentare l’edizione 2021 di Miss Italia, il prestigioso concorso di bellezza che ormai da decenni lancia modelle e showgirl tra le più amate.

Trasmesso quasi sempre dalla Rai, il concorso di bellezza andrà in onda per quest’anno in streaming su Helbiz Live, il prossimo 19 dicembre; al timone come detto la Lamborghini, affiancata da Alessandro Di Sarno (conosciuto come inviato de Le Iene). Aspettiamoci dunque un’edizione di Miss Italia frizzante, con tanta ironia, pronta anche a sdoganare altri stereotipi.

Leggi anche –> Amici 21: LDA al telefono con papà Gigi, ma il dettaglio non sfugge

La finale di Miss Italia andrà in onda da Venezia, ma prima le varie concorrenti intratterranno il pubblico con una sorta di mini serie tv, per un format che andrà in onda dal 12 dicembre. Venti in totale le aspiranti Miss, più dieci ragazze che invece concorrono per la corona di Miss Social; le partecipanti si sfideranno in varie attività, molte delle quali anche legate a tematiche sociali come quelle della sostenibilità e dell’inclusione.

Leggi anche –> U&D la scelta di Andrea Nicola ha un retroscena incredibile, eccolo

Gli highlights saranno disponibili giornalmente su Helbiz Live, nonché sulla pagina Instagram crown.revolution; un’edizione sicuramente più innovativa questa per il concorso, con la serata finale che vedrà anche la presenza di Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e ora, oltre che modella, proprio conduttrice sportiva per Helbiz (per quanto riguarda la Serie B di Calcio).