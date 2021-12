Una vita: Genoveva ed il biglietto con le minacce

Una vita anticipazioni, Genoveva si spaventa leggendo un biglietto che contiene minacce; ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap.

Le trame di Una vita continuano ad infittirsi appassionando tutti gli spettatori di Canale 5. Come sappiamo, dopo il coma Felipe ha perso la memoria e ora pare proprio stia vivendo una nuova vita al fianco di sua moglie Genoveva, dopo il rancore del passato di cui pare non esserci più traccia.

Mentre cerca di tenere il marito all’oscuro del suo passato e della verità, la dark lady di Acaçias dovrà però fronteggiare una nuova situazione complicata; stando alle anticipazioni infatti, nelle prossime puntate la Salmeron troverà un biglietto con delle minacce. Chi sarà il mittente?

Una vita anticipazioni, Genoveva riceve un biglietto con delle minacce

Arrivano le anticipazioni per il doppio appuntamento con la serie spagnola, previsto per questo sabato; a quanto pare, Sabina riceverà i complimenti di tutto il vicinato riuscendo a sventare una rapina al ristorante, mettendo in fuga il malvivente a colpi di scopa.

Antonito intanto promette che sottoporrà al Parlamento la tematica della sicurezza stradale, mentre riesce a farsi trattare dagli altri come prima di essere eletto, senza troppe riverenze; ancora una volta, alla fine il giovane ha ascoltato i consigli del padre.

Nuovi problemi per i Palacios, con Lolita che si sente male e sviene. La donna non ha comunque intenzione di andare dal medico, mostrando come sempre grande forza; Carmen però insiste e le dice che potrebbe essere di nuovo incinta.

Si avvicina la partenza dei Dominguez verso l’Argentina, per raggiungere Cinta ed Emilio; Alodia, nonostante la paura di prendere la nave, alla fine decide di imbarcarsi con i suoi signori. Fabiana e Casilda, per rendere più tranquillo il viaggio alla domestica, le mettono qualche goccia di passiflora nell’acqua, in modo che possa affrontare il viaggio dormendo.

Felipe vuole tornare al lavoro e si fa visitare dai medici per sentire cosa ne pensano; intanto, parla con la moglie rivelando come Liberto abbia tentato di rivelargli la verità sul suo passato, anche se lui non ne ha voluto sapere nulla.

Dal canto suo, Genoveva continua la sua messinscena e assicura a Felipe che, in ogni caso, tutto ciò che gli avrebbe rivelato sarebbe stato soltanto una menzogna; la donna si confronta di nuovo con Liberto, chiedendogli di tacere, anche se il marito di Rosina non sembra essere convinto.

In seguito, la Salmeron trova un biglietto minatorio e si preoccupa. Di chi sarà? L’indiziato è Santiago Becerra, tornato ad Acacias; Cesareo si sorpende nel vederlo, con l’uomo che rivela la sua intenzione di vendicare la morte di Marcia.

Nuovi arrivi ad Acaçias, con la giovane coppia composta dai fratelli Aurelio e Natalia Quesada; il loro obiettivo è quello di vendicarsi dei Bacigalupe, che a quanto pare in passato gli hanno fatto del male. Aurelio ferma Marcos per strada e si vede come tra i due non scorra buon sangue, mentre Anabel ritrova Natalia, la sua vecchia amica d’infanzia.