Proviamo a fare insieme il rompicapo che sta facendo impazzire il web. Riesci a risolvero? Pochissimi ci riescono!

Il rompicapo che abbiamo deciso di proporti sta letteralmente facendo impazzire il web. L’immagine caricata è partita come una catena di Sant’Antonio: se non si trova la soluzione, bisognava tenere per una settimana come immagine del profilo di WhatsApp una giraffa! Insomma, nel corso dei mesi sono state tante le persone costrette a tenersi una giraffa come immagine, proprio perché questo rompicapo, in realtà, è particolarmente difficile e per nulla banale. Vediamo quindi se tu sarai in grado di risolverlo. Riuscirai a farti ingannare da questa giraffa un po’ teppista? Scopriamolo insieme.

Arriviamo alla soluzione del rompicapo…

“Entri in una stanza e vedi 2 cani e 4 gatti sdraiati sul letto, 1 giraffa e 5 ippopotami in piedi e 3 galline e una papera che svolazzano. Ecco fatto, quanti piedi stanno nella stanza?” – a primo acchito molti fanno l’errore di rispondere 0, oppure 2, altri invece lanciano numeri esorbitanti. In realtà la risposta a questo quesito è ben diversa e per niente scontata.

Prima di tutto, dobbiamo fare un ragionamento, fulcro dell’intero rompicapo: gli animali non hanno piedi, ma zampe! Bene, a questo punto siamo consapevoli che il numero di animali poco ci interessa, perché ovviamente non sono punto focale per la soluzione. Entrando nella stanza quindi, ci sei tu…e tu hai due piedi. La risposta quindi è 2? Sbagliato! Cos’altro può vantare il possesso di ‘piedi’? IL LETTO!

Sei arrivato quindi alla soluzione del rompicapo? Il letto ha quattro piedi, sommati ai tuoi piedi, il risultato è 6. La soluzione del rompicapo è che nella stanza ci sono in totale 6 piedi. Avevi capito la risposta corretta prima della nostra spiegazione? Se la risposta è sì, complimenti! Fai parte di una fascia davvero limitata di persone geniali. Se la risposta è no, ti toccherà mettere una graziosa giraffa come immagine del profilo su WhatsApp!